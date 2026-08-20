Il fascino del grande cinema si intreccia con le eccellenze enogastronomiche del territorio e un lodevole fine benefico. A Gavi, nella suggestiva cornice del Convento Nostra Signora delle Grazie, è in programma l’evento “Orson Welles, il Gaviese”. La manifestazione, organizzata per la giornata del 18 agosto 2026 a partire dalle ore 19:30 e supportata dal Consorzio Tutela del Gavi, offrirà al pubblico un’occasione unica per celebrare il celebre regista attraverso racconti, testimonianze e sapori locali.

Gli ospiti e il programma culturale

La serata vedrà la partecipazione di figure di spicco legate al mondo della cultura e dello spettacolo, pronte ad approfondire la narrazione e il legame tra la figura di Orson Welles e il territorio. Tra i protagonisti dell’incontro figurano:

Steve Della Casa

Alessandra Lavagnino

Silvia Ivaldi

Le eccellenze enogastronomiche

Oltre al momento di approfondimento culturale, l’evento prevede un percorso di degustazione dedicato ai prodotti tipici e alle eccellenze vinicole della zona. Ai partecipanti verrà proposto il seguente menù:

Calice di benvenuto.

Riso al Gavi.

Melone e note del Duoro.

Solidarietà e modalità di partecipazione

L’intera iniziativa è mossa da un profondo spirito di solidarietà: come specificato dagli organizzatori, la partecipazione del pubblico aiuterà concretamente a sostenere il Convento Nostra Signora delle Grazie.

Per prendere parte alla serata benefica e culturale è richiesta un’offerta minima a persona. Per effettuare la propria prenotazione o per richiedere ulteriori informazioni sui posti disponibili, è necessario rivolgersi a Roberto Dellacasa contattando direttamente il numero di telefono 329-3880186.