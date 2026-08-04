La redazione sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni da parte di cittadine che denunciano di essere state derubate o scippate all’interno dei parcheggi, in particolare nei sotterranei di alcuni supermercati cittadini. Un fenomeno allarmante che spinge a invitare tutta la popolazione a mantenere un alto livello di attenzione durante le normali commissioni quotidiane.

Il modus operandi: borse rubate dai carrelli e scippi

Stando alle testimonianze giunte in redazione, i malintenzionati agirebbero in modo rapido e mirato, approfittando di momenti di distrazione. Le dinamiche segnalate dalle vittime si concentrerebbero principalmente su due modalità:

Borsette sottratte con destrezza direttamente dal carrello della spesa (spesso mentre si caricano i sacchetti in auto).

Veri e propri scippi perpetrati ai danni delle malcapitate.

Le difficoltà di verifica e la legge sulla privacy

Purtroppo, notizie di questa natura risultano di difficile verifica ufficiale. A causa delle normative attualmente in vigore, le Forze dell’Ordine non possono infatti né confermare né smentire l’entità o i dettagli di questi specifici episodi. Allo stesso tempo, noi stessi redattori, pur venendo a conoscenza in modo diretto dell’identità di chi ha subito simili atti, siamo vincolati al rigoroso rispetto della legge sulla privacy, che ci impedisce di pubblicare le generalità delle vittime. Forse qualche altro giornale lo fa violando la normativa ed esponendosi a denunce da parte delle vittime, ma noi preferiamo avere qualche lettore in meno e rimanere sempre nella legalità.

L’appello ai cittadini: massima prudenza

Non potendo dunque accertare ufficialmente se questo genere di reati predatori sia o meno in effettivo aumento sul territorio, riteniamo doveroso lanciare un appello preventivo.

Invitiamo tutti i lettori a prestare la massima attenzione ai propri effetti personali. Il consiglio è quello di mantenere la guardia alta e tenere le borse sempre a stretto contatto, specialmente quando ci si reca o ci si appresta a risalire in auto nei parcheggi sotterranei dei supermercati. Le stesse raccomandazioni e regole di prudenza, ovviamente, sono caldamente consigliate anche per i normali parcheggi all’aperto.