Il Comune di Diano Marina ha ufficialmente sottoscritto il nuovo accordo per la gestione del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento degli alunni. L’affidamento, che sarà attivo dal 1° settembre 2026 fino al 30 giugno 2028, garantirà gli spostamenti in sicurezza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado situate sul territorio comunale e, in parte, nel vicino Comune di Diano San Pietro, assicurando un rientro sui banchi senza disagi.

La continuità di un servizio essenziale

L’Amministrazione ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione con la ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco”, operatore economico che si era già occupato del servizio in precedenza, subentrando dopo il pensionamento dello storico autista comunale. La scelta di confermare l’azienda, attiva tramite un accordo quadro regionale legato alla Provincia di Imperia, è stata dettata dagli ottimi risultati riscontrati sul campo.

Nel periodo contrattuale appena trascorso, infatti, la ditta ha soddisfatto pienamente le aspettative, dimostrando un’adeguata competenza tecnica, assoluta affidabilità e grande tempestività nello svolgimento delle mansioni quotidiane.

Le caratteristiche del servizio per le famiglie

Il nuovo affidamento, pensato per rendere effettivo il diritto allo studio e per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, prevede diverse garanzie per assicurare un servizio pubblico accessibile a tutti. L’accordo, siglato tra l’Ente e l’azienda, si basa su alcune condizioni operative precise:

Utilizzo del mezzo comunale: Il Comune di Diano Marina continuerà a concedere in comodato d’uso gratuito all’azienda il proprio scuolabus, un veicolo attrezzato e idoneo anche al trasporto dei passeggeri con disabilità.

Il Comune di Diano Marina continuerà a concedere in comodato d’uso gratuito all’azienda il proprio scuolabus, un veicolo attrezzato e idoneo anche al trasporto dei passeggeri con disabilità. Servizio di accompagnamento: È garantita e confermata la presenza di una figura di accompagnamento, attivabile in particolare per tutelare gli alunni diversamente abili o in caso di temporanea assenza del personale volontario (spesso impiegato tramite il “Progetto Nonno in Gamba”).

È garantita e confermata la presenza di una figura di accompagnamento, attivabile in particolare per tutelare gli alunni diversamente abili o in caso di temporanea assenza del personale volontario (spesso impiegato tramite il “Progetto Nonno in Gamba”). Mezzo sostitutivo: Qualora lo scuolabus di proprietà comunale dovesse subire un’avaria o risultare temporaneamente indisponibile, la ditta appaltatrice si impegna a fornire un veicolo alternativo per non interrompere le corse.

Qualora lo scuolabus di proprietà comunale dovesse subire un’avaria o risultare temporaneamente indisponibile, la ditta appaltatrice si impegna a fornire un veicolo alternativo per non interrompere le corse. Uscite extra-didattiche: L’accordo sottoscritto copre la disponibilità dell’operatore anche per eventuali gite o spostamenti legati alle normali attività didattiche extra-scolastiche.