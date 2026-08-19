Questa sera, mercoledì 19 agosto 2026, il centro storico di Diano Marina diventerà il palcoscenico a cielo aperto di una suggestiva visita guidata in notturna. L’iniziativa, intitolata “Extra Omnes 2026 – Alla scoperta di Diano Marina”, offrirà a cittadini e turisti un’occasione unica per riscoprire i luoghi storici, artistici e i principali monumenti della “Città degli Aranci” sotto una luce del tutto inedita.

Un viaggio nella storia a cura degli esperti

L’evento è curato dal personale del MARM, il Museo Civico del Lucus Bormani, e vanta il coinvolgimento diretto dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e del Settore Cultura del Comune di Diano Marina. La passeggiata guidata all’aperto permetterà di ammirare da vicino le bellezze architettoniche e i segreti custoditi nel cuore del paese, offrendo un’immersione culturale suggestiva e adatta a tutti.

Informazioni utili e modalità di partecipazione

La durata prevista per l’intero percorso tra le vie del centro è di circa un’ora e mezza. Per godere al meglio dell’esperienza in totale comodità, gli organizzatori consigliano ai partecipanti di indossare scarpe idonee a una camminata.

Di seguito i dettagli logistici per prendere parte all’appuntamento:

Ritrovo: i partecipanti dovranno recarsi presso il Palazzo del Parco (situato in Corso Garibaldi, 60) alle ore 20:45.

i partecipanti dovranno recarsi presso il Palazzo del Parco (situato in Corso Garibaldi, 60) alle ore 20:45. Partenza: l’inizio della visita guidata è fissato per le ore 21:00.

l’inizio della visita guidata è fissato per le ore 21:00. Prenotazione: l’organizzazione fa sapere che è gradita la prenotazione anticipata.

l’organizzazione fa sapere che è gradita la prenotazione anticipata. Contatti: per ricevere ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile telefonare al numero 0183497621 oppure scrivere all’indirizzo email museodiano@istitutostudiliguri.191.it.