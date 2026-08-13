Domani, venerdì 14 agosto Il centro storico di San Sebastiano Curone si prepara a trasformarsi in un grande e accogliente ristorante a cielo aperto per la 12^ edizione de “Il Borgo diventa osteria”. L’attesa manifestazione, diventata ormai un evento di forte richiamo per gli amanti dei sapori autentici, assume quest’anno una veste ancora più prestigiosa: sarà infatti il primo grande evento di apertura verso la 43^ Fiera Nazionale e Mostra Mercato del Tartufo Bianco d’Alba e Tartufo nero di San Sebastiano Curone.

La filosofia: un territorio per ogni stagione

Le suggestive vie e le piazze del paese celebreranno la convivialità, fondendo l’atmosfera del borgo con l’alta qualità della cucina e delle eccellenze enogastronomiche locali. La vera anima e la missione di questa edizione si riassumono in una frase che è anche una promessa: «Un territorio e tartufi per ogni stagione».

Spesso, infatti, il mondo del tartufo viene associato quasi esclusivamente al periodo autunnale. La manifestazione intende sfatare questo mito, accendendo i riflettori sulle preziose produzioni tartufigene estive. L’obiettivo di questa nuova formula è duplice:

Dimostrare che le terre di San Sebastiano Curone sono vive e generose tutto l’anno.

Destagionalizzare il turismo, restituendo visibilità e dignità al lavoro dei tartufai locali anche al di fuori della classica “alta stagione”.

Il diamante nero dell’estate e i prodotti locali

La forza de “Il Borgo diventa osteria” risiede nella perfetta sinergia tra i diversi attori del territorio, pronti a offrire un’esperienza immersiva in cui il protagonista assoluto sarà il “diamante nero” dell’estate. Tra i punti di forza del programma spiccano:

I piatti dei ristoratori: Gli espositori scenderanno in piazza proponendo un ricco menù diffuso. I piatti, in equilibrio tra tradizione e innovazione, saranno pensati per esaltare il tartufo nero estivo attraverso ricette sorprendenti, capaci di valorizzarne la freschezza e la versatilità.

Gli espositori scenderanno in piazza proponendo un ricco menù diffuso. I piatti, in equilibrio tra tradizione e innovazione, saranno pensati per esaltare il tartufo nero estivo attraverso ricette sorprendenti, capaci di valorizzarne la freschezza e la versatilità. Le degustazioni dei produttori: Ad affiancare i ristoratori ci saranno le aziende agricole e le cantine del territorio. Sarà possibile degustare e acquistare prodotti locali d’eccellenza, dai formaggi ai salumi, fino ai prestigiosi vini dei Colli Tortonesi, perfetti per accompagnare le note del tartufo.

Verso la Fiera Nazionale di novembre 2026

Questo evento estivo non rappresenta solamente una straordinaria vetrina gastronomica, ma si pone come un efficace volano promozionale in vista della 43^ edizione della Fiera Nazionale del Tartufo, che si terrà nel mese di novembre 2026. Un’iniziativa che dimostra, ancora una volta, la ricchezza e la continuità di un territorio capace di fare sistema.