Titolo opzione 1: Megaplex Stardust di Tortona: la programmazione completa dei film dal 13 al 18 agosto Titolo opzione 2: Azione, animazione e commedie: tutti i film e gli orari in sala al Megaplex Stardust
Dal 13 al 18 agosto, il cinema Megaplex Stardust presso la Città Commerciale “Oasi” di Tortona rinnova la sua programmazione cinematografica. Per tutta la settimana, gli spettatori potranno scegliere tra una vasta selezione di titoli che spaziano dall’azione all’animazione, fino all’horror e alla commedia, garantendo un’ampia offerta per tutte le fasce d’età.
Avventura e Azione
- Spiderman Brand New Day: Sono passati 4 anni dagli avvenimenti di Spider-Man: No Way Home e Peter Parker è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo cancellato se stesso dalla vita di chi ama. Con l’intensificarsi delle responsabilità a New York, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica e una nuova misteriosa serie di crimini.
- Da giovedì a sabato: 20.40 – 21.30
- Domenica: 17.40 – 18.30 – 20.40 – 21.30
- Lunedì e martedì: 20.40 – 21.30
- Odissea: Dopo l’assedio di Troia, Ulisse salpa verso Itaca, ma il viaggio si trasforma in una lunga odissea tra tempeste e creature inospitali. Nel frattempo, Penelope resiste ai pretendenti, in particolare al pericoloso Antinoo, mentre Telemaco viaggia alla ricerca del padre in un intenso racconto di formazione.
- Da giovedì a sabato: 21.00
- Domenica: 17.40 – 21.00
- Lunedì e martedì: 21.00
- La fine di Oak Street: Nella periferia americana degli anni Ottanta, la quotidianità della famiglia Platt viene sconvolta quando un misterioso evento cosmico trasporta l’intero quartiere in un luogo sconosciuto popolato da creature preistoriche. I protagonisti dovranno superare le divergenze e restare uniti per sopravvivere.
- Da giovedì a sabato: 21.10
- Domenica: 17.40 – 21.10
- Lunedì: 21.10
- Martedì: 21.30
- Sacrifice: Su un’isola greca si tiene un esclusivo summit ambientale a cui partecipano l’attore Mike Tyler, in cerca di redenzione, e il magnate Braken, spinto da interessi speculativi. L’irruzione di Joan, esponente di una setta ecologista apocalittica, trasforma l’evento in un rituale estremo in cui Mike viene preso in ostaggio.
- Da giovedì a lunedì: 21.30
- Martedì: 19.30
- Robin Hood Il Prezzo del Sangue: Un Robin Hood ormai invecchiato e disilluso viene gravemente ferito in battaglia e curato dalla misteriosa Suor Brigid. Accolto in una remota comunità, l’uomo deve affrontare i fantasmi del passato, la violenza commessa e cercare un’inattesa redenzione.
- Da giovedì a lunedì: 20.50
- Martedì: 21.30
Animazione per la famiglia
- Minions & Monsters: Questo terzo capitolo prequel, ambientato 40 anni prima del film “Minions”, racconta l’assurda storia di come i celebri aiutanti gialli abbiano conquistato Hollywood realizzando un film, per poi liberare mostri reali nel mondo e dover salvare il pianeta dal caos da loro stesso generato.
- Domenica: 17.30
- Toy Story 5: Woody ha lasciato Bonnie e ora è Jessie ad aver assunto il comando dei giocattoli affiancata da Buzz Lightyear. Il loro equilibrio viene però sconvolto quando la bambina, ormai di otto anni, riceve in dono Lilypad, un tablet high-tech che diventa il nuovo centro dell’attenzione.
- Domenica: 17.30
Horror e Commedia
- Hokum: Il solitario romanziere Ohm Bauman si reca in una remota locanda in Irlanda per disperdere le ceneri dei genitori. Tormentato dalle storie su un’antica strega che infesterebbe la suite nuziale, finisce per assistere a misteriose sparizioni, in un crescendo di orrore psicologico.
- Tutti i giorni: 19.30
- One Night Only: A New York, nell’unica notte dell’anno in cui ai single è permesso fare sesso liberamente, si incontrano Owen, reduce da una rottura, e la romantica Allie. Il loro appuntamento si trasforma in una notte imprevedibile fatta di deviazioni e coincidenze per le strade della città.
- Martedì: 19.30 – 21.30