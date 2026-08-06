Prosegue a San Bartolomeo al Mare l’undicesima edizione del “Rovere Jazz Festival”. Sabato 8 agosto, a partire dalle ore 21:30, la suggestiva cornice di piazza Rovere farà da sfondo al terzo appuntamento della rassegna musicale, che vedrà salire sul palco l’innovativa formazione dei “Pink Noise Project”.

La ricerca sonora e le frequenze della natura

Il progetto portato in scena dalla band nasce da una profonda ricerca iniziata per passione e curiosità. Il cuore dell’esibizione ruota attorno ai cosiddetti rumori (“noise”), elementi che possono essere rintracciati ovunque in natura e la cui caratteristica principale e più affascinante è la totale imprevedibilità.

Con il passare del tempo, questo studio ha fatto nascere nel fondatore del gruppo la volontà di provare a ricreare queste specifiche frequenze e questi suoni attraverso il proprio strumento, riuscendo infine a tradurre tali materiali in vera e propria musica.

La formazione sul palco e le scelte strumentali

Nel comporre le musiche dedicate ai “Pink Noise Project”, la scelta della strumentazione è stata mirata per restituire al meglio le atmosfere ricercate, ricadendo sull’utilizzo di sassofono baritono combinato a EWI (Electronic Wind Instrument) ed elettronica, accompagnati da basso, batteria ed elettronica.

A esibirsi dal vivo in piazza Rovere ci saranno:

Maurizio Rosa: sax baritono, EWI

sax baritono, EWI Simone Bellavia: basso elettrico

basso elettrico Simone Caputo: chitarra elettrica

chitarra elettrica Alex Nicoli: batteria