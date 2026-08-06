La Pro Loco di San Bartolomeo al Mare rinnova la propria struttura organizzativa ed è pronta a dare il via a un nuovo ciclo di attività. Mirella Dho è stata eletta Presidente dell’associazione e guiderà, per i prossimi due anni e otto mesi, un direttivo motivato che si pone come traguardo prioritario la promozione strategica dell’immagine e delle eccellenze della cittadina rivierasca.

La nuova squadra

Ad affiancare la neo-Presidente durante questo mandato ci sarà un gruppo di lavoro coeso e determinato, in grado di unire competenze specifiche e una grande passione per il proprio territorio. Il nuovo direttivo è così composto:

Fulvia Arimondo nel ruolo di Vicepresidente.

nel ruolo di Vicepresidente. Claudia Bestoso in qualità di Segretaria.

in qualità di Segretaria. Federico Chiappori con l’incarico di Tesoriere.

con l’incarico di Tesoriere. Enzo Campagna come Consigliere.

Gli obiettivi e la sinergia con il Comune

Il valore fondante della rinnovata Pro Loco sarà il rilancio dell’accoglienza turistica attraverso un’attenta pianificazione di manifestazioni culturali, eventi legati alla tradizione e momenti di intrattenimento. Un percorso che vedrà come elemento fondamentale la collaborazione sinergica con l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare: l’intento è quello di lavorare a stretto contatto per coordinare un calendario di appuntamenti ricco e inclusivo, in grado di attrarre visitatori e coinvolgere la cittadinanza.

“Siamo pronti a mettere le nostre energie al servizio della comunità”, dichiara la neo-Presidente Mirella Dho, delineando lo spirito che animerà il gruppo. “Lavoreremo con impegno per valorizzare San Bartolomeo al Mare, creando occasioni di incontro, promozione e crescita per tutto il nostro splendido territorio”.