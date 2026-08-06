La Pro Loco di San Bartolomeo al Mare rinnova la propria struttura organizzativa ed è pronta a dare il via a un nuovo ciclo di attività. Mirella Dho è stata eletta Presidente dell’associazione e guiderà, per i prossimi due anni e otto mesi, un direttivo motivato che si pone come traguardo prioritario la promozione strategica dell’immagine e delle eccellenze della cittadina rivierasca.
La nuova squadra
Ad affiancare la neo-Presidente durante questo mandato ci sarà un gruppo di lavoro coeso e determinato, in grado di unire competenze specifiche e una grande passione per il proprio territorio. Il nuovo direttivo è così composto:
- Fulvia Arimondo nel ruolo di Vicepresidente.
- Claudia Bestoso in qualità di Segretaria.
- Federico Chiappori con l’incarico di Tesoriere.
- Enzo Campagna come Consigliere.
Gli obiettivi e la sinergia con il Comune
Il valore fondante della rinnovata Pro Loco sarà il rilancio dell’accoglienza turistica attraverso un’attenta pianificazione di manifestazioni culturali, eventi legati alla tradizione e momenti di intrattenimento. Un percorso che vedrà come elemento fondamentale la collaborazione sinergica con l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare: l’intento è quello di lavorare a stretto contatto per coordinare un calendario di appuntamenti ricco e inclusivo, in grado di attrarre visitatori e coinvolgere la cittadinanza.
“Siamo pronti a mettere le nostre energie al servizio della comunità”, dichiara la neo-Presidente Mirella Dho, delineando lo spirito che animerà il gruppo. “Lavoreremo con impegno per valorizzare San Bartolomeo al Mare, creando occasioni di incontro, promozione e crescita per tutto il nostro splendido territorio”.