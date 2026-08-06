Al via la nuova programmazione cinematografica al Megaplex Stardust presso la Città Commerciale “Oasi” di Tortona. A partire da oggi, giovedì 6 agosto, fino a lunedì 10 agosto, le sale offriranno un ricco palinsesto capace di spaziare dall’animazione all’horror, fino all’avventura e all’azione. Ecco nel dettaglio tutte le trame e gli orari dei film in cartellone per pianificare al meglio le serate.

Spiderman Brand New Day

Diretto da Destin Daniel Cretton, il film fa un salto temporale di quattro anni rispetto agli eventi di “No Way Home”. Peter Parker è ormai adulto e vive in totale isolamento, proteggendo a tempo pieno una New York che ha scordato la sua identità. Il peso delle responsabilità causerà un’evoluzione fisica che metterà a rischio la sua stessa esistenza, proprio mentre una nuova ondata di crimini minaccia la metropoli. Orari delle proiezioni:

Giovedì, venerdì, sabato: 20.40 – 21.30

Domenica: 17.40 – 18.30 – 20.40 – 21.30

Lunedì: 20.40 – 21.30

Odissea

L’attesa pellicola di Christopher Nolan porta sul grande schermo il tormentato ritorno di Ulisse verso Itaca dopo la guerra di Troia. Il viaggio è un’odissea tra tempeste e creature mostruose, mentre in patria Penelope tenta di tenere a bada numerosi pretendenti capeggiati dallo spietato Antinoo. Nel frattempo, il giovane Telemaco intraprende un viaggio di formazione alla ricerca del padre scomparso. Orari delle proiezioni:

Giovedì, venerdì, sabato: 20.20 – 21.20

Domenica: 17.10 – 18.10 – 20.20 – 21.20

Lunedì: 20.20 – 21.20

Minions & Monsters

Torna l’animazione firmata da Pierre Coffin con il terzo capitolo prequel della saga, ambientato quarant’anni prima degli eventi del film del 2015. Questa volta, i celebri omini gialli riescono a conquistare Hollywood realizzando un film tutto loro, ma finiscono per liberare veri mostri nel mondo, innescando un caos globale che dovranno tentare di arginare. Orari delle proiezioni:

Giovedì, venerdì, sabato: 19.40

Domenica: 17.40

Lunedì: 19.40

Hokum

Per gli amanti dell’horror psicologico, il regista Damian Mc Carthy propone la storia di Ohm Bauman, un romanziere che raggiunge una remota locanda irlandese per spargere le ceneri dei genitori. Il viaggio si trasformerà in un incubo popolato da visioni inquietanti e misteriose sparizioni, legate alla leggenda di un’antica strega che infesterebbe l’edificio. Orari delle proiezioni:

Giovedì, venerdì, sabato: 21.30

Domenica: 19.40 – 21.40

Lunedì e mercoledì: 21.30

Toy Story 5

L’iconica banda di giocattoli affronta la sfida della modernità. Con Woody ormai lontano, Jessie e Buzz Lightyear governano la stanza della piccola Bonnie. L’arrivo di Lilypad, un interattivo e irresistibile tablet a forma di rana, metterà in seria crisi il ruolo dei giocattoli tradizionali, costringendoli a fare i conti con l’era tecnologica. Orari delle proiezioni:

Giovedì, venerdì, sabato: 19.30

Domenica: 17.30

Da lunedì a mercoledì: 19.30

Deep Water Incubo Negli Abissi

Thriller ad altissima tensione diretto da Renny Harlin. Un aereo in volo da Los Angeles a Shanghai effettua un ammaraggio d’emergenza. I sopravvissuti si ritrovano intrappolati in un relitto che affonda lentamente in acque popolate da squali affamati. Oltre alla minaccia dei predatori, il gruppo dovrà superare conflitti e barriere culturali per sperare di salvarsi. Orari delle proiezioni:

Tutti i giorni: 21.30

Greta e le Favole Vere

Ambientato nella Roma dei giorni nostri, il film di Berardo Carboni segue le gesta della piccola Greta, una bambina di dieci anni ispirata alle battaglie di Greta Thunberg. Insieme all’amico Sauro, la giovane protagonista libera un cucciolo di orso polare sequestrato dai bracconieri, dando inizio a una rocambolesca fuga con un unico obiettivo: riportare l’animale al Polo Nord. Orari delle proiezioni:

Tutti i giorni: 19.40