Entra nel vivo la tanto attesa Festa Patronale a San Bartolomeo al Mare. A partire da sabato 22 agosto, la cittadina ospiterà un ricco cartellone di eventi promosso dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, dal Centro della Divina Misericordia e dalla Confraternita San Michele Arcangelo, in stretta sinergia con il Comune e la Pro Loco. Tra messe solenni, processioni, benedizioni e appuntamenti musicali, la comunità si prepara a onorare il proprio Santo Patrono.

Sabato 22 agosto: la “Notte dei lumini” e la processione

Il momento più suggestivo delle celebrazioni è in programma per la serata di domani, sabato 22 agosto. A partire dalle ore 20:30 andrà in scena la “Notte dei lumini”, un evento speciale curato direttamente dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco. La serata sarà scandita dalla solenne benedizione del mare, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese per accompagnare la statua del Santo Patrono.

Il corteo religioso, che prenderà il via da piazza Torre Santa Maria per poi concludere il suo percorso alla chiesa di San Bartolomeo, vedrà un’ampia e sentita partecipazione corale. Saranno infatti presenti:

Le Confraternite cittadine, che sfileranno in processione portando i propri stendardi e i crocifissi storici.

Le associazioni locali.

La banda musicale “Città di Alassio”, che accompagnerà i fedeli lungo l’intero tragitto.

Domenica 23 agosto: spiritualità e convivialità

La giornata di domenica sarà dedicata ai momenti religiosi e all’aggregazione della comunità. Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

Ore 10:00: celebrazione della messa solenne di San Bartolomeo presso l’omonima chiesa situata in piazza Abba.

celebrazione della messa solenne di San Bartolomeo presso l’omonima chiesa situata in piazza Abba. Ore 12:30: si terrà il conviviale “Pranzo del Patrono” allestito all’interno del salone della Divina Misericordia. Per prendere parte al pranzo è obbligatoria la prenotazione, effettuabile telefonando al numero 333.4140764 o rivolgendosi agli organizzatori tutti i giorni dopo la funzione religiosa delle ore 18:00 (le adesioni andavano comunicate entro il 19 agosto).

Gli eventi conclusivi di lunedì e martedì

Lunedì 24 agosto, nel giorno esatto della ricorrenza del Patrono, le celebrazioni religiose culmineranno alle ore 21:00 con una messa dedicata, celebrata sempre nella chiesa di San Bartolomeo. In serata, il paese si animerà inoltre con tre diversi appuntamenti di intrattenimento musicale e svago:

Una serata all’insegna del karaoke in piazza della Torre.

Un concerto tributo dedicato a Francesco De Gregori presso l’anfiteatro.

L’esibizione dal vivo dei Nosmet in piazza dell’Ancora.

L’ultimo appuntamento in calendario è fissato per la serata di martedì 25 agosto alle ore 21:00. Il salone della Divina Misericordia farà da cornice al “MusicOpera Festival”, che per l’occasione proporrà lo spettacolo “Amapola”, un raffinato concerto che vedrà protagonisti un tenore, una chitarra e un pianoforte.