In seguito ai più recenti rilievi analitici trasmessi da Arpal, il Sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nelle zone del Parco Urbano e dei Sogni D’Estate.
Le verifiche sono state effettuate in via precauzionale proprio in base all’ordinanza emessa ieri dal Sindaco di Andora che disponeva il divieto temporaneo di balneazione.
Si tratta di un provvedimento cautelativo a tutela della salute pubblica, la cui criticità rimane strettamente circoscritta: in tutti gli altri punti del litorale i campionamenti hanno dato esito favorevole, confermando la piena balneabilità delle acque.
Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi prelievi per verificare il rientro dei valori nella norma e consentire una rapida revoca delle restrizioni.