Il fronte principale di un’intensa perturbazione sta attraversando in queste ore l’intera Liguria, portando piogge diffuse, temporali, grandine e forti colpi di vento che stanno interessando tutto il territorio regionale, partendo dal Ponente fino ad arrivare al Levante. La perturbazione ha già fatto registrare picchi di precipitazioni molto veloci e un numero elevatissimo di fulmini, mantenendo in piena attività la Sala operativa della Protezione civile.

I dati del maltempo e la situazione dei bacini

Le precipitazioni hanno colpito diverse zone con particolare intensità in lassi di tempo molto ristretti. Al momento, ulteriori celle temporalesche stanno interessando le aree del savonese e dello spezzino. Ecco i dati più significativi registrati nel corso delle ultime ore:

Levanto: oltre 15 millimetri di pioggia caduti in soli 5 minuti poco dopo le ore 8:00 di questa mattina.

oltre 15 millimetri di pioggia caduti in soli 5 minuti poco dopo le ore 8:00 di questa mattina. Montoggio: 65.6 millimetri di pioggia registrati in un’ora alle prime luci dell’alba.

65.6 millimetri di pioggia registrati in un’ora alle prime luci dell’alba. Fulmini: 25mila scariche registrate dalla mezzanotte, che si sommano agli oltre 132.500 fulmini della giornata di ieri.

Nonostante la violenza dei fenomeni, al momento non vengono segnalate particolari criticità dal punto di vista idrogeologico: i principali fiumi e torrenti rimangono sotto i livelli di guardia e non registrano incrementi significativi della portata.

Il monitoraggio e la situazione nel Tigullio

L’evoluzione meteorologica è seguita costantemente dal presidente della Regione Marco Bucci, in contatto con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, operativo dalla Sala della Protezione civile per tutta la durata dell’allerta.

«Al momento il fronte principale della perturbazione si sta spostando rapidamente da ponente verso levante – spiega l’assessore Giampedrone – questo evita le cumulate significative che invece abbiamo registrato nella giornata di ieri, in particolare nel Tigullio con oltre 200 millimetri nelle 24 ore a Chiavari».

Proprio il Tigullio, tuttavia, resta un’area sotto stretta osservazione a causa dei danni già subiti. «Questa zona rimane quella maggiormente attenzionata – prosegue l’assessore -. Pochi minuti fa è arrivata in sala operativa la segnalazione di alberi caduti sulle alture di Sestri Levante, in frazione San Bernardo Costa Rossa, dove stanno operando i Vigili del fuoco».

Le previsioni per le prossime ore

Il quadro meteorologico dovrebbe mostrare i primi segni di miglioramento nella seconda parte della giornata. «Continueremo a monitorare l’andamento della perturbazione fino al primo pomeriggio quando dovrebbe spostarsi verso la Toscana», chiarisce Giampedrone, che si sofferma poi sull’intensità elettrica del fronte: «Significativo il dato relativo alle fulminazioni che rivelano l’energia in campo e la portata dei temporali in atto. Per questo rinnovo l’invito alla prudenza rivolto a tutti i cittadini».

A livello preventivo, permane fino alle ore 15:00 l’allerta arancione sul centro e sul levante ligure, mentre l’allerta è gialla sul ponente. Nelle prossime ore le autorità diffonderanno un nuovo aggiornamento sui livelli di criticità.

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