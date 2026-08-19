Prenderà il via venerdì 21 agosto dal Cortile del Castello di Tagliolo Monferrato la tredicesima edizione de “L’Altro Monferrato”, rassegna di spettacolo dal vivo, teatro, musica e natura organizzata da AgriTeatro in collaborazione con Naif. La manifestazione, diretta da Maria De Barbieri e Gianni Masella con il contributo di Andrea Robbiano, si estenderà fino all’inizio di ottobre unendo il tradizionale bacino del basso Piemonte all’entroterra ligure, con un filo conduttore d’eccezione: il viaggio ecosostenibile, riassunto nel suggestivo titolo “Sognando l’Orient-Express (Meglio in treno)”.

Il debutto nel segno di Giovanni Segantini

L’inaugurazione del festival è affidata allo spettacolo “In treno con Segantini”, in programma venerdì 21 agosto alle ore 21:00 a Tagliolo Monferrato. Prodotta da AriaTeatro, scritta e diretta da Giuseppe Amato e interpretata da Denis Fontanari, l’opera propone un viaggio artistico ed esistenziale nell’immaginario visivo del celebre pittore divisionista.

La narrazione ripercorre i paesaggi interiori e fisici della vita di Segantini: dall’infanzia sofferta ad Arco, alla scoperta di Milano e delle sue avanguardie, fino al trasferimento in Brianza e poi in Svizzera. Il racconto si sviluppa al ritmo delle variazioni Goldberg di J.S. Bach, intrecciando l’amore viscerale dell’artista per la natura con la sua ininterrotta ricerca pittorica e la sua indole di instancabile viaggiatore, perfettamente in sintonia con il tema ferroviario del festival.

Gli appuntamenti di fine agosto

Il calendario del primo mese di programmazione si arricchisce con due appuntamenti pensati per esplorare la letteratura e il territorio, sempre all’insegna della cultura e della valorizzazione paesaggistica:

Sabato 29 agosto (ore 18:00): Al Castello di Casaleggio Boiro, con ingresso libero, andrà in scena “I gialli nei Promessi Sposi”. Lo spettacolo, scritto da Gianni Masella e interpretato dallo stesso autore insieme a Mariella Speranza e Monica Massone, porta alla luce le sottotrame “gialle” del capolavoro manzoniano (i delitti di Fra Cristoforo, dell’Innominato, della Monaca di Monza) immaginando un incontro a sorpresa tra Alessandro Manzoni e la regina del mistero Agatha Christie.

Al Castello di Casaleggio Boiro, con ingresso libero, andrà in scena “I gialli nei Promessi Sposi”. Lo spettacolo, scritto da Gianni Masella e interpretato dallo stesso autore insieme a Mariella Speranza e Monica Massone, porta alla luce le sottotrame “gialle” del capolavoro manzoniano (i delitti di Fra Cristoforo, dell’Innominato, della Monaca di Monza) immaginando un incontro a sorpresa tra Alessandro Manzoni e la regina del mistero Agatha Christie. Domenica 30 agosto (ore 10:00): Escursione “Alla scoperta delle Valli del Latte”, organizzata nel segno del format “a piedi da stazione a stazione”. Il percorso collegherà il territorio piemontese di Molare a quello ligure di Rossiglione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Escursioni Liguria, prevede l’incontro con l’Azienda Agricola Battura, l’assaggio di prodotti tipici e la visita a un apiario locale prima di giungere alla stazione di destinazione.

Un ponte tra Piemonte e Liguria

Per la prima volta, “L’Altro Monferrato” oltrepassa i tradizionali confini piemontesi abbracciando le località liguri di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Mele, rafforzando l’impegno per una mobilità sostenibile tanto cara al fondatore di AgriTeatro, Tonino Conte.

Il cartellone proseguirà tra settembre e ottobre ospitando grandi nomi dello spettacolo, tra cui Moni Ovadia a Molare, Ugo Dighero con un omaggio a Dario Fo a Carpeneto, e Bruno Morchio a Campo Ligure. Tra le iniziative più originali spiccano inoltre gli spettacoli della serie “Meglio in treno”, che prenderanno vita direttamente a bordo dei convogli sulla linea Genova Principe-Ovada.

L’intero evento è reso possibile dal patrocinio e dal sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Consiglio Regionale del Piemonte e delle numerose amministrazioni comunali coinvolte. Il programma completo e le modalità di prenotazione (attive anche presso lo IAT di Ovada) sono consultabili sul sito ufficiale dell’organizzazione.