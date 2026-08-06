Tutto pronto a Borgoratto per “La GRANDE notte del PROG italiano”, un imperdibile appuntamento musicale all’insegna della solidarietà. Sabato 8 agosto 2026, la cornice di piazza Roma ospiterà, a partire dalle ore 21:30, un concerto con alcuni dei più grandi nomi della scena rock progressiva nazionale. L’evento, oltre a celebrare la grande musica, è realizzato in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per sostenere importanti progetti legati alla prevenzione e all’assistenza oncologica.

I protagonisti del concerto

Il palco di piazza Roma vedrà l’esibizione di artisti che hanno fatto la storia del genere musicale in Italia. La ricca line-up della serata include le performance di:

Gianni Belleno e Nico Di Palo “of New Trolls”.

Lino Vairetti degli Osanna, accompagnato dalla band Beggar’s Farm.

Bernardo Lanzetti, storica ex voce della PFM.

Stand gastronomici e prenotazioni

L’attesa per l’inizio del concerto sarà accompagnata dalle proposte culinarie locali: già dalle ore 18:30 è infatti prevista l’apertura degli stand gastronomici per accogliere il pubblico prima dell’evento. Per l’occasione sono previsti posti a sedere, sia numerati che a posto unico. Per richiedere informazioni e procedere alle prenotazioni, è possibile contattare telefonicamente “Tuttomusica” al numero 0131 1852294, oppure rivolgersi direttamente alla Pro Loco di Borgoratto chiamando lo 0131 278560.

La musica al servizio della salute

Un aspetto fondamentale della serata musicale è la sua forte vocazione benefica. L’iniziativa in collaborazione con la LILT aiuterà a sostenere tre specifici progetti di grande impatto sociale:

“BATTILO SUL TEMPO” , un’iniziativa mirata alla diagnosi precoce del tumore del polmone.

, un’iniziativa mirata alla diagnosi precoce del tumore del polmone. CASA LILT Alessandria , ideata come un nuovo spazio interamente dedicato alla prevenzione oncologica.

, ideata come un nuovo spazio interamente dedicato alla prevenzione oncologica. “IL MARE SOPRA LE NUVOLE”, un progetto che punta a umanizzare i reparti sanitari attraverso la realizzazione di ospedali dipinti.