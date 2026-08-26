Il Caseificio Terre del Giarolo si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Cheese and Beer”, un imperdibile appuntamento all’insegna del buon cibo, della birra artigianale e del divertimento. L’evento si terrà venerdì 28 agosto a Fabbrica Curone, nella suggestiva cornice della frazione Ponte del Mulino 5, offrendo un programma ricco che spazierà dalle attività pomeridiane per i bambini fino all’intrattenimento musicale a tarda notte.

Esperienze in fattoria per i più piccoli

La manifestazione prenderà il via nel tardo pomeriggio con un’iniziativa speciale pensata per avvicinare i bambini al mondo della natura, dell’agricoltura e degli animali. Dalle ore 18:00 e fino alle 19:00, infatti, i più piccoli avranno l’opportunità di assistere e partecipare dal vivo alla tradizionale mungitura di capre e pecore.

Il menù: eccellenze locali e birra artigianale

A partire dalle ore 19:00, la festa entrerà nel vivo inaugurando la ricca offerta gastronomica che accompagnerà i presenti fino a notte fonda. I partecipanti potranno deliziare il palato con una ricca selezione di piatti pensati per esaltare le eccellenze e le tipicità del territorio.

L’offerta culinaria della serata prevede:

Degustazione di formaggi locali.

Risotto al Montebore.

Arrosticini e tomini alla griglia.

Dolce a sorpresa.

Birra artigianale alla spina del birrificio Montegioco.

Musica e intrattenimento fino a tarda notte

Una vera festa non può dirsi tale senza la giusta colonna sonora. Per questo, ad accompagnare le degustazioni e ad animare l’intera area del Caseificio ci penserà un doppio dj set, organizzato per far ballare il pubblico presente sotto le stelle. In consolle si alterneranno infatti le selezioni musicali di DJ Cami B e di DJ Indienauta. L’evento vanta inoltre la partecipazione della realtà “La Stalla dei Ciucci”.