Il porto Cala del Forte di Ventimiglia si prepara ad accogliere la settima edizione di “Sapori alla Marina – Tavole Mediterranee”, l’attesa manifestazione enogastronomica in programma dal 31 agosto al 2 settembre. L’evento, presentato questa mattina alla presenza dell’assessore Alessandro Piana e del sindaco Flavio Di Muro, vedrà protagoniste numerose attività del territorio per tre serate all’insegna dei sapori liguri, della ristorazione locale e della buona musica dal vivo.

I dettagli e il programma dell’evento

Ideato da Confcommercio Ventimiglia in stretta collaborazione con il Comune e Cala del Forte, e sostenuto da Regione Liguria, l’appuntamento punta a consolidare e superare i grandi numeri delle edizioni passate, che hanno richiamato complessivamente oltre 20mila presenze.

La rassegna si preannuncia ricca e variegata, e coinvolgerà:

19 attività del territorio locale.

Tre serate interamente dedicate alla cucina mediterranea e alle eccellenze agroalimentari.

Intrattenimento con musica dal vivo per accompagnare le degustazioni.

Le parole dell’assessore: un volano per l’economia

L’assessore Alessandro Piana ha sottolineato il profondo valore strategico dell’iniziativa per la promozione dell’intera regione. “Sapori alla Marina è ormai un appuntamento importante per raccontare la Liguria attraverso i suoi sapori, valorizzando le eccellenze agroalimentari, la cucina mediterranea e quel patrimonio di tradizioni che rappresenta una componente fondamentale della nostra identità”, ha dichiarato.

L’esponente regionale ha poi evidenziato l’impegno costante delle istituzioni verso la filiera enogastronomica: “Come Regione Liguria siamo particolarmente attenti alla promozione dei nostri prodotti e al sostegno delle filiere locali. Portare le eccellenze liguri sulle tavole significa sostenere agricoltori, produttori, ristoratori e commercianti e, allo stesso tempo, far conoscere il territorio attraverso ciò che di meglio sa offrire”.

Cala del Forte: una cornice d’eccezione

La scelta della location non è affatto casuale. Secondo l’assessore, il porto di Cala del Forte rappresenta una cornice in cui “il mare incontra la città, le attività economiche e le produzioni del territorio, creando un contesto ideale per raccontare una Liguria dinamica, accogliente e capace di valorizzare le proprie peculiarità”.

Eventi di questa portata e attrattiva contribuiscono concretamente a rafforzare l’immagine turistica di Ventimiglia e di tutto l’estremo Ponente ligure, esaltandone la naturale vocazione internazionale e la posizione strategica di confine. “Ringrazio gli organizzatori, le associazioni e tutti gli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione”, ha infine concluso Piana.