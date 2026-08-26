La Polisportiva Rocca Grimalda è pronta a celebrare la tradizione con la 49ª edizione della storica “Festa Gastronomica della Peirbuieira”. Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, la suggestiva cornice della Terrazza “Belvedere Marconi” accoglierà cittadini e visitatori per quattro giorni consecutivi all’insegna dei sapori tipici del territorio, della convivialità e dell’intrattenimento musicale.

Il menù: le inimitabili lasagne e le specialità locali

L’evento, nato nel 1978 e a ingresso totalmente libero, avrà come grande protagonista della tavola la rinomata Peirbuieira, ovvero il prelibato e tipico piatto composto da lasagne e fagioli, definito dagli organizzatori come “unico e inimitabile”.

Per accogliere al meglio i partecipanti, il ristorante sarà dotato di posti al coperto e aprirà le proprie cucine tutte le sere a partire dalle ore 19:00. Oltre alla pietanza principe della festa, l’offerta gastronomica proporrà un menù ricco e variegato per accontentare ogni palato:

Polenta e salsiccia al sugo di funghi.

Tagliolini al ragù.

Arrosto del folklore.

Braciole e salamini.

Tonno, fagioli, cipolle e uova.

Il tutto potrà essere accompagnato dai vini offerti direttamente dai produttori di Rocca Grimalda.

Serate musicali e informazioni

A fare da sfondo alle cene sulla Terrazza Belvedere non mancherà l’intrattenimento: ogni appuntamento gastronomico sarà infatti arricchito da apposite serate musicali.

Per chiunque necessitasse di ulteriori informazioni sulla rassegna o volesse contattare l’organizzazione della Polisportiva Rocca Grimalda, è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica: polisportivarocca@gmail.com.

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