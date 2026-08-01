Nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio, è stato formalmente sottoscritto presso la Prefettura di Alessandria un importante protocollo d’intesa per la gestione e il coordinamento dei Gruppi comunali di Protezione Civile. L’accordo, siglato a Palazzo del Governo, coinvolge sei diverse Amministrazioni del territorio, unite dall’obiettivo comune di assicurare una risposta sempre più tempestiva ed efficace nelle attività di prevenzione e nella gestione delle emergenze a tutela di tutta la popolazione.

I Comuni coinvolti e le autorità presenti

L’iniziativa testimonia la forte volontà di collaborazione tra gli enti locali e rappresenta uno strumento cruciale per la sicurezza del territorio. Le Amministrazioni che hanno deciso di fare rete unendo le proprie forze sono:

Alluvioni Piovera

Bassignana

Montecastello

Pecetto di Valenza

Pietra Marazzi

Rivarone

Alla firma del patto hanno preso parte le massime autorità territoriali, a dimostrazione del grande apprezzamento istituzionale per il progetto. Erano infatti presenti il Prefetto Alessandra Vinciguerra, gli Assessori della Regione Piemonte Marco Gabusi ed Enrico Bussalino, e il Presidente della Provincia Luigi Benzi.

Un sistema integrato contro i rischi territoriali

Come sottolineato dalle autorità presenti al tavolo, il documento pone le basi concrete per la creazione di un sistema di Protezione Civile sempre più integrato e reattivo. La sinergia permetterà di affrontare con maggiore preparazione le sfide legate ai rischi naturali e antropici che possono interessare il territorio.

Tra i vantaggi operativi del nuovo protocollo ci sarà l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e dei mezzi materiali a disposizione. L’operato dei diversi Gruppi comunali verrà infatti coordinato in maniera più efficiente, prevedendo inoltre l’istituzione di strutture condivise che saranno utilizzate sia per le fondamentali attività di addestramento periodico, sia per la gestione operativa sul campo in caso di reale emergenza.