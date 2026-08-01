Dopo l’ex Divin Maestro, l’Amministrazione di Diano Marina usa il pugno duro anche contro il degrado dell’ex Hotel Teresa. Con una nuova ordinanza urgente firmata il 31 luglio 2026, il Comune ha imposto l’immediata messa in sicurezza della struttura ricettiva dismessa situata in Viale Torino. L’edificio, che si trova proprio a ridosso della spiaggia, abbandonato da anni e privo dei requisiti igienico-sanitari, è da tempo preda di vandali e accessi abusivi che minacciano l’incolumità pubblica e il decoro urbano.

Le sanzioni ignorate dalla proprietà

La situazione di criticità dell’ex Hotel Teresa era già nota agli uffici comunali e alle forze dell’ordine. I recenti sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Edilizia Privata hanno infatti confermato la presenza di evidenti varchi che consentono a chiunque di introdursi all’interno dello stabile per attività illecite.

Un quadro di totale incuria che persiste nonostante i precedenti interventi dell’Amministrazione. Nello specifico, la società proprietaria dell’immobile era già stata multata all’inizio del mese di luglio per non aver ottemperato agli obblighi di messa in sicurezza volti a impedire le indebite intrusioni. Sanzioni che, ad oggi, non hanno prodotto alcun intervento risolutivo.

Gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza

Di fronte al persistente e ingiustificato disinteresse, il Comune ha intimato formalmente alla società proprietaria e alla società mandataria di intervenire immediatamente. Le prescrizioni imposte dall’ordinanza sono chiare e perentorie:

Chiusura degli accessi: recintare e sbarrare in maniera efficace tutte le vie di accesso allo stabile per impedire l’ingresso a terzi.

recintare e sbarrare in maniera efficace tutte le vie di accesso allo stabile per impedire l’ingresso a terzi. Bonifica e decoro: procedere alla pulizia degli spazi, mettendo in atto interventi di sanificazione e restituendo decoro all’area urbana.

procedere alla pulizia degli spazi, mettendo in atto interventi di sanificazione e restituendo decoro all’area urbana. Controlli periodici: verificare con cadenza regolare che le opere di sicurezza realizzate non vengano manomesse o distrutte, provvedendo all’immediato ripristino in caso di violazioni.

Divieto assoluto di accesso

Per tutelare l’incolumità dei cittadini, l’ordinanza istituisce anche il divieto assoluto per chiunque di accedere, occupare o frequentare l’area e il fabbricato dell’ex Hotel Teresa. L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e incaricati dalla proprietà per i lavori di ripristino.

Qualora la situazione di pericolo dovesse perdurare senza giustificazione, l’Ente locale procederà d’ufficio alla bonifica addebitando tutte le spese ai soggetti inadempienti. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di dichiarare formalmente l’inagibilità dell’immobile, mentre i trasgressori andranno incontro a sanzioni pecuniarie e possibili conseguenze penali.