L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana, Marco Scajola, ha effettuato un sopralluogo a Vallebona insieme al sindaco Alessandro Lantero e ai tecnici comunali. L’obiettivo della visita odierna è stato quello di verificare l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’accesso nord al centro abitato del borgo ligure. L’opera, sostenuta dalla Regione Liguria, consentirà di migliorare l’ingresso al centro storico e la qualità degli spazi pubblici, valorizzando una delle principali porte del paese.

Un nuovo volto per l’ingresso del paese

Nel dettaglio, il Comune ha acquistato una superficie che da anni versava in stato di abbandono. Grazie ai lavori, attualmente in pieno corso e la cui conclusione è prevista per l’autunno, quest’area rinascerà offrendo nuovi servizi alla comunità. Il progetto prevede la realizzazione di:

Un’area verde attrezzata con arredi e spazi comunitari.

Un campo sportivo dedicato alla pratica della petanque.

Un parcheggio riservato alle persone disabili.

Durante la visita, gli amministratori hanno anche fatto il punto sugli altri interventi di rigenerazione urbana sostenuti dalla Regione sul territorio comunale, come il completamento del recupero dei locali della casa comunale, ora interamente destinati a spazi espositivi.

Le dichiarazioni di Scajola e del sindaco Lantero

“La rigenerazione urbana è una leva fondamentale per aiutare i piccoli Comuni e valorizzare i borghi liguri”, ha dichiarato l’assessore Marco Scajola. “A Vallebona abbiamo finanziato un percorso di riqualificazione che ha già prodotto risultati e che sta proseguendo con nuovi interventi dedicati alla valorizzazione del territorio. Recuperare spazi pubblici, migliorare gli accessi e rendere più attrattivi i nostri centri storici significa investire sulla qualità della vita dei residenti e sul futuro dell’entroterra ligure”.

Scajola ha poi sottolineato l’importanza del lavoro sinergico, spiegando come “con questa nuova opera daremo una porta d’ingresso migliore al paese, ai suoi abitanti e ai tanti turisti e visitatori che lo frequentano”. L’assessore ha ribadito che “il confronto costante con le amministrazioni locali è fondamentale per programmare opere capaci di rispondere alle esigenze dei territori” e che un impegno particolare “è rivolto ai borghi e alle aree interne, che attraverso questi investimenti possono rafforzare i servizi, valorizzare il patrimonio esistente e aumentare la propria attrattività”.

Piena soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino di Vallebona. “L’amministrazione comunale aggiunge un altro tassello importante nel percorso di riqualificazione del borgo”, ha concluso il sindaco Alessandro Lantero. “Si tratta di un intervento strategico che consentirà di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del centro storico, rendendolo più fruibile e favorendo occasioni di incontro e socialità. Ringrazio Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per l’attenzione riservata ai piccoli borghi, senza questo sostegno sarebbe molto difficile realizzare opere di tale importanza per la nostra comunità”.