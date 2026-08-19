Sabato 22 agosto 2026 la città di Imperia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Notte Bianca di Porto Maurizio. A partire dalle ore 19:00, le strade del centro storico si trasformeranno in una grande discoteca a cielo aperto per una serata all’insegna del divertimento e della musica. Assoluto protagonista in Via Cascione sarà Enzo Testini, in arte “TEX”, pronto a far scatenare il pubblico con i suoi mix.

Il cuore della festa in Via Cascione

Il fulcro del divertimento musicale si concentrerà nella vivace cornice di Via Cascione, per l’esattezza nello spazio antistante il Niky Bar e il Caffè Certe Volte. Qui prenderà vita l’esibizione “in the mix” di Enzo Testini, che accompagnerà la Notte Bianca imperiese con ritmo ed energia.

L’invito degli organizzatori per questa imperdibile serata di festa è chiaro e diretto, come recita lo slogan della manifestazione: “Porta solo scarpe comode..”, un preludio perfetto per chi ha intenzione di ballare e passeggiare per tutta la notte.

Il programma in sintesi e gli organizzatori

L’evento è reso possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione di diverse importanti realtà del territorio, tra cui il CIV Consorzio Porto Maurizio, la Camera di Commercio Riviere di Liguria (Imperia La Spezia Savona) e Confcommercio Imperia, con “La voce di Imperia” in veste di media partner.

Di seguito un pratico riepilogo per partecipare all’evento:

Data: 22 agosto 2026.

22 agosto 2026. Orario di inizio: a partire dalle ore 19:00 (“start ore 19”).

a partire dalle ore 19:00 (“start ore 19”). Location principale dell’intrattenimento: Via Cascione (fronte Niky Bar e Caffè Certe Volte), Porto Maurizio, Imperia.

Via Cascione (fronte Niky Bar e Caffè Certe Volte), Porto Maurizio, Imperia. Intrattenimento: Dj set a cura di Enzo Testini aka TEX.

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