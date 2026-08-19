Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 2026, il quartiere di Casalbagliano ad Alessandria si animerà con i colori, i sapori e l’allegria della “Fiesta Argentina”. L’evento, promosso dall’ASD Fiesta Argentina e ospitato presso le strutture del Centro Sportivo Rugby Alessandria (situato tra Via IV Martiri e Via Casalbagliano), offrirà tre imperdibili appuntamenti culinari all’insegna della tradizione sudamericana, della festa e dell’ottimo cibo.

Il programma e le proposte gastronomiche

L’iniziativa si svilupperà su tre differenti momenti di ritrovo per permettere a tutti di partecipare: le ricche cene di venerdì 21 e sabato 22 agosto, e il grande pranzo domenicale del 23 agosto. L’organizzazione ha accuratamente predisposto due differenti proposte gastronomiche per accontentare i palati di tutta la famiglia, rispettando le ricette e le usanze tipiche del Paese sudamericano.

Le opzioni disponibili saranno le seguenti:

Menù Adulto: l’esperienza culinaria inizierà con una fresca sangria di benvenuto, seguita da una selezione di antipasti tradizionali argentini. Il cuore del pasto sarà la celebre e abbondante grigliata mista di carne, accompagnata da un contorno e conclusa con un dolce tipico.

l’esperienza culinaria inizierà con una fresca sangria di benvenuto, seguita da una selezione di antipasti tradizionali argentini. Il cuore del pasto sarà la celebre e abbondante grigliata mista di carne, accompagnata da un contorno e conclusa con un dolce tipico. Menù Bambino: un’alternativa pensata appositamente per i più piccoli, che comprende un gustoso hamburger servito con contorno e un dolce.

Modalità di partecipazione e contatti

La manifestazione è concepita come un grande momento di aggregazione comunitaria. I partecipanti, infatti, al momento della prenotazione potranno scegliere se riservare un tavolo privato oppure se unirsi a una grande tavolata condivisa, l’ideale per stringere nuove amicizie e vivere a pieno il clima di festa. L’organizzazione specifica che l’evento è riservato ai soci, ma per chi non lo fosse ci sarà la comoda possibilità di richiedere e sottoscrivere la tessera associativa direttamente in loco.

Per richiedere ulteriori informazioni e per prenotare i propri posti, è possibile contattare gli organizzatori telefonando o scrivendo ai seguenti recapiti:

Julieta: 320 573 3127

Sebastiàn: 348 934 7566

Pablo: 393 300 1372

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