La città di Ospedaletti si prepara a vivere una serata di grande festa all’insegna del divertimento, della musica e della convivialità. Sabato 22 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, andrà in scena la tanto attesa “Notte Orange”, un vivace evento diffuso che animerà le piazze, le vie del centro e la pista ciclopedonale con esibizioni dal vivo, dj set, mercatini serali e rinfrescanti degustazioni.

Musica itinerante e concerti nelle piazze

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’intrattenimento musicale, pensato per coinvolgere residenti e turisti dislocando diverse esibizioni nei luoghi simbolo della cittadina ligure. Il programma musicale della serata prevede:

Spettacolo itinerante: la Banda Folk “Florelia” sfilerà per le vie del centro portando allegria, note e tradizione.

la Banda Folk “Florelia” sfilerà per le vie del centro portando allegria, note e tradizione. Piazza IV Novembre: spazio alla musica dal vivo con l’energia della “Beat Less Band”.

spazio alla musica dal vivo con l’energia della “Beat Less Band”. Piazzetta Sant’Erasmo: atmosfere più intime e ricercate con le esibizioni dal vivo del “Frau Dolenti” Acoustic Trio.

atmosfere più intime e ricercate con le esibizioni dal vivo del “Frau Dolenti” Acoustic Trio. Via XX Settembre: ritmo e balli assicurati per tutta la sera grazie al dj set curato da “DJ Tex”.

Shopping e tradizioni estive

Oltre alla ricca proposta musicale, la Notte Orange offrirà occasioni di svago legate al commercio locale e ai sapori tipici dell’estate. Sulla suggestiva Pista Ciclopedonale prenderà vita l’iniziativa “Shopping sotto le stelle”, curata direttamente da ConfCommercio, per permettere ad avventori e turisti di fare acquisti in una magica cornice serale.

Inoltre, in Via Roma, ci sarà spazio per un momento di condivisione e ristoro: l’associazione “U Descu Spiaretè” offrirà a tutti i presenti una tradizionale e rinfrescante fetta di anguria. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla città e sugli eventi è possibile consultare il portale turistico ufficiale all’indirizzo www.visitospedaletti.it.

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