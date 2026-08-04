Un nuovo importante appuntamento all’insegna della solidarietà è in programma a Ceriana. Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20:00, i locali del Sottopiazza ospiteranno la cena di beneficenza organizzata dall’Association Martini Humanitaire. L’evento, reso possibile grazie agli spazi gentilmente concessi dal Comune, ha l’obiettivo di sostenere attivamente la scolarizzazione dei bambini in Repubblica di Guinea.

Un aiuto concreto per la Repubblica di Guinea

Daniele Martini, insieme ai instancabili volontari dell’associazione, invita amici, conoscenti e cittadini a partecipare a questo incontro conviviale che si preannuncia, come sempre, di grande richiamo. Sono infatti attese oltre un centinaio di persone provenienti da tutta la provincia di Imperia e non solo.

Lo scopo della serata è nobile e di vitale importanza: garantire il sostegno alla scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio “Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires”.

Il menu della serata e le info per prenotare

Per allietare i partecipanti e ringraziarli del loro supporto, è stato studiato un ricco menu (comprensivo di acqua e vini bianchi e rossi selezionati dal cantiniere), che prevede:

Varietà di antipasti tipici

Ravioli alle erbette con ragù di carne

Reale di bovino scottona al forno, con cottura lenta a bassa temperatura per 12 ore, accompagnato da un contorno di peperonata e/o patate al forno

Gelato del pasticcere

Per partecipare alla cena di beneficenza è obbligatoria la prenotazione. È possibile riservare il proprio posto contattando direttamente gli organizzatori ai seguenti recapiti telefonici:

Daniele: +39 335 676 9919

Vladimiro: +39 328 542 5566