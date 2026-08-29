Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 19:30, la piazza di Carbonara Scrivia si animerà per la “Cena di Fine Estate”. L’evento gastronomico, organizzato dalla SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso) di Carbonara Scrivia, offrirà ai partecipanti un’occasione di convivialità per ritrovarsi e salutare la bella stagione all’insegna dei sapori tradizionali.
Il menù della serata e il servizio d’asporto
Per l’occasione, l’organizzazione ha predisposto un menù caldo e sostanzioso, incentrato sui piatti classici della tradizione locale. I partecipanti potranno infatti gustare:
- Polenta e trippa.
- Polenta e gorgonzola.
Per andare incontro alle diverse esigenze del pubblico e per chi preferisse consumare i piatti comodamente a casa propria, la SOMS ha inoltre previsto un comodo servizio con possibilità di asporto.
Info e modalità di prenotazione
Per garantire la migliore organizzazione dell’evento e la corretta predisposizione degli spazi in piazza, la partecipazione alla cena è soggetta a prenotazione obbligatoria.
Tutti gli interessati a partecipare alla serata possono riservare il proprio posto rivolgendosi fisicamente presso il Bar Fiorentina, oppure contattando telefonicamente gli organizzatori al numero 0131 606038.