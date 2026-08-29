Mercoledì 2 settembre, gli spazi della SOMS di Novi Ligure, situati in via Cavanna 12, ospiteranno un nuovo appuntamento della rassegna “AperiSOMS 2026”. A partire dalle ore 19:30, la serata offrirà al pubblico un energico concerto all’insegna del “Female Rock”, accompagnato da specialità gastronomiche e bevande, con ingresso completamente libero.
Sul palco le “Red Lips”
Il cuore pulsante dell’evento sarà la musica dal vivo. Sul palcoscenico dell’AperiSOMS saliranno infatti le “Red Lips”, formazione pronta a far scatenare i presenti con un repertorio dedicato interamente al genere “Female Rock”.
Cibo, birra e informazioni utili
Oltre all’intrattenimento musicale, la serata garantirà un’ampia offerta per quanto riguarda le consumazioni. Ad accompagnare le note rock ci penserà la formula “Grill & Beer”, un servizio curato appositamente in collaborazione con il St George Pub.
Per chiunque desiderasse partecipare, ecco riepilogati i dettagli pratici dell’evento:
- Data: mercoledì 2 settembre.
- Luogo: SOMS Novi Ligure, in via Cavanna 12.
- Accesso: ingresso libero a partire dalle ore 19:30.
- Contatti: per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail somsnovi@hotmail.com oppure visitare la pagina Facebook “SOMSNOVI”.