Maggiore efficienza negli interventi e un controllo ancora più capillare del territorio: con questi importanti obiettivi è stata inaugurata questa mattina, lunedì 17 agosto, poco dopo le ore 11:00, la nuova auto in dotazione alla Polizia Municipale di Diano Marina. La sobria cerimonia di presentazione si è tenuta in piazza Martiri della Libertà, proprio a pochi passi dal Palazzo Comunale e dalla sede operativa del Comando.

La cerimonia e la vicinanza dell’Amministrazione

Alla presentazione del nuovo mezzo hanno preso parte alcuni agenti del corpo di Polizia, con il comandante Gabriele Degl’Innocenti, riuniti per l’occasione insieme al Sindaco Cristiano Za Garibaldi. Il momento inaugurale è stato inoltre scandito dalla tradizionale benedizione della vettura.

Scegliendo di celebrare questo momento proprio nella piazza che ospita sia il Comune che il Comando, il primo cittadino ha voluto testimoniare concretamente la sua totale vicinanza e il pieno supporto dell’Amministrazione nei confronti della Polizia Locale. Un gesto che ribadisce l’importanza strategica di dotare gli agenti degli strumenti più adeguati e moderni per operare al meglio sulle strade.

Una rete sinergica per la tutela della città

L’arrivo del nuovo veicolo rappresenta infatti un tassello fondamentale per incrementare l’efficienza quotidiana e la tempestività del servizio di pattugliamento. L’impegno costante della Polizia Locale si inserisce all’interno di una più ampia e solida rete di tutela dell’ordine pubblico: lavorando in stretta sinergia con tutte le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale, in particolar modo i Carabinieri e la Guardia Costiera, la Municipale contribuisce ogni giorno a garantire standard di sicurezza sempre maggiori, a totale beneficio della città di Diano Marina e di tutti i suoi abitanti.