La suggestiva cornice di piazza Massone, nel cuore del centro storico di Diano Castello, si prepara ad accogliere un vero e proprio salto indietro nel tempo. Domani sera, martedì 18 agosto alle ore 21.30, andrà in scena a ingresso libero lo spettacolo “Una kermesse tutta per noi”, ideato e interpretato dall’eclettica artista imperiese Cristina Castigliola. L’evento, inserito nel calendario delle manifestazioni estive del Comune, promette di far rivivere al pubblico le atmosfere, i cambiamenti sociali e le melodie del secondo dopoguerra.

L’omaggio agli anni ’50 e il sogno vintage

La frizzante performance teatrale e musicale è incentrata sulla figura di una cameriera che, prima di entrare in servizio, si esercita e improvvisa sperando di cambiare vita al più presto. Sognando atmosfere vintage, la protagonista veste i panni di più personaggi, interpretando ritmi e melodie rock and roll e narrando le evoluzioni sociali di quei tempi, ricordando con un pizzico di romantica malinconia quanto fosse diverso, ad esempio, il corteggiamento tra uomo e donna. Il tutto sarà impreziosito da un mix di canzoni retrò, tra le quali spiccano i celebri brani di Frank Sinatra e dei Maddox Brothers.

A spiegare lo spirito dell’opera è la stessa Castigliola: “Una kermesse è, per definizione, una festa popolare, una manifestazione collettiva allegra e rumorosa. E proprio da questo significato prende ispirazione questo omaggio agli anni 50, che ripercorre alcuni momenti storici e significativi del favoloso periodo del boom economico internazionale del secondo dopoguerra”. L’artista promette al pubblico un’esperienza emozionante: “Sarà una serata di sospiri e romanticismi, con amore…”.

L’artista e la squadra creativa

Cristina Castigliola è un’artista poliedrica, formatasi tra la recitazione (cinematografica e teatrale) e lo studio del canto. Laureata in Pittura all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, fonde le arti visive con quelle performative. Nel suo percorso vanta collaborazioni con importanti realtà teatrali milanesi e palcoscenici dedicati alla comicità, come l’Area Zelig. Speaker professionista e voce ufficiale per progetti editoriali e audiolibri, si dedica attivamente anche alla formazione teatrale e sociale.

La serata, che si svolgerà in uno dei “Borghi più belli d’Italia” e “Paese della Bandiera Arancione”, è una produzione a cura di Contessa 19 e si avvale di un team creativo di professionisti:

Lucia Messina: assistente alla regia e consulente per i movimenti scenici

assistente alla regia e consulente per i movimenti scenici Valerio Vado: arrangiamenti

arrangiamenti Adolfo Oliverio: elaborazione tracce

elaborazione tracce Maestro Mirko Guadagnini: consulenza musicale