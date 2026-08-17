Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, il Forte Santa Tecla di Sanremo ospiterà un fine settimana denso di appuntamenti dedicati all’arte, alla musica e al benessere. Il programma della storica struttura sanremese proporrà a cittadini e turisti tre eventi variegati, che spazieranno da performance immersive e serate danzanti fino a una suggestiva pratica di rilassamento alle prime luci del giorno.

“Protocollo Pavla”: poesia e musica elettronica

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 20 agosto alle ore 21.30 con “Protocollo Pavla”. In concomitanza con la mostra fotografica “Ruins” di Lidia Giusto, il duo composto dalla poeta, illustratrice e performer Ksenja Laginja e dal musicista sperimentale Claudio Ferrari presenterà una performance ideata appositamente per gli spazi del Forte.

Si tratterà di un’esperienza immersiva in cui la voce, la musica e le immagini si intrecceranno per creare un emozionante percorso sensoriale. L’accesso all’evento seguirà le consuete disposizioni della struttura (con ingresso gratuito per i titolari della Membership card).

Sabato a passo di danza con “Nostra Milonga”

La serata di sabato 22 agosto sarà invece interamente dedicata agli appassionati del ballo, grazie all’evento “Nostra Milonga” organizzato a cura della Scuola di danza “Città dei Fiori”. La proposta si dividerà in due momenti:

Dalle 19.00 alle 20.00: Lezione di Tango tenuta da Julio Bassan.

Lezione di Tango tenuta da Julio Bassan. Dalle 20.00 alle 00.00: Serata di Milonga accompagnata dalla selezione musicale di Dj Fabio Talamimi.

Per partecipare o richiedere ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 392 3828179.

“Bagni di Gong all’alba”: il risveglio olistico sulle terrazze

A chiudere il fine settimana sarà un evento dal grande fascino paesaggistico e sensoriale. Domenica 23 agosto, alle ore 6.30 del mattino, le scenografiche terrazze del Forte faranno da cornice ai “Bagni di Gong all’alba”.

La pratica olistica, condotta dalla dottoressa Anna Salmaso insieme allo staff del Centro Mente Corpo, permetterà ai partecipanti di lasciarsi avvolgere dalle frequenze armoniose dei Gong per un’esperienza di profondo rilassamento e rigenerazione di mente e corpo.

Consigli per i partecipanti: Si suggerisce di indossare un abbigliamento comodo e di portare con sé un tappetino, un cuscinetto e una copertina.

Si suggerisce di indossare un abbigliamento comodo e di portare con sé un tappetino, un cuscinetto e una copertina. Prenotazioni: Vista la particolarità dell’evento, la prenotazione è consigliata chiamando i numeri 347 1257036 oppure 328 8692198.