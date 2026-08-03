A Novi Ligure la solidarietà non si ferma per la pausa estiva. Durante tutto il mese di agosto, nonostante la consueta chiusura del centro San Vincenzo, il servizio mensa dedicato alle persone indigenti resterà regolarmente attivo. A garantire la continuità della distribuzione dei pasti sarà la Dussmann Spa, l’azienda che già gestisce la ristorazione scolastica per conto dell’Amministrazione comunale.

Orari e luogo di distribuzione

Per rispondere alle necessità delle fasce più deboli della popolazione e non lasciare indietro nessuno, l’erogazione dei pasti avverrà quotidianamente. Chi ne ha bisogno potrà recarsi tutti i giorni presso la consueta sede situata in via Ovada 11, dove il servizio sarà operativo nella fascia oraria compresa tra le ore 12:00 e le ore 13:00.

Il sostegno del Comune e la ripresa a settembre

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia tra l’ente pubblico e il Consorzio Servizi alla Persona (CSP). A sottolineare l’importanza del progetto è l’Assessora alle Politiche Sociali, Rachida Hasbane: «Come negli anni scorsi, l’Amministrazione ha provveduto a garantire la continuità dei pasti grazie alla collaborazione tra il Comune e il Consorzio Servizi alla Persona».

Un impegno costante a favore dei cittadini in difficoltà, come ribadito dalla stessa Assessora: «L’attenzione verso le situazioni di vulnerabilità resta una priorità assoluta per la nostra comunità, assicurando un sostegno tangibile anche nel periodo estivo».

A partire dal mese di settembre, terminata l’emergenza del mese centrale dell’estate, il servizio tornerà alla sua consueta gestione ordinaria. La somministrazione quotidiana dei pasti sarà infatti nuovamente affidata ai volontari del Gruppo di Volontariato Vincenziano “Ignis Ardens”.