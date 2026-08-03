Il Comune di Diano Marina si prepara in vista della riapertura autunnale delle scuole. L’Amministrazione ha infatti predisposto la fornitura e la posa in opera di nuove tende e zanzariere destinate al nuovo asilo nido situato in via G. Rossini e alla scuola materna in località Cioso Canepa. L’intervento, affidato a un’azienda del territorio, punta a rendere gli spazi didattici e i locali cucina perfettamente attrezzati e conformi alle normative sanitarie prima del rientro in classe dei più piccoli.

Ambienti pronti per il nuovo anno scolastico

Con la recente ultimazione del nuovo edificio destinato ad asilo nido in via Rossini, si è resa necessaria la dotazione degli allestimenti finali per consentire il pieno utilizzo della struttura a partire dai prossimi mesi autunnali. Per garantire il massimo comfort termico e visivo durante le attività didattiche e il riposo dei bambini, gli spazi verranno dotati di apposite schermature solari.

Parallelamente, per adempiere in modo rigoroso a quanto previsto dalla normativa sanitaria, le finestre dei locali adibiti a cucina di entrambi i plessi (sia il nido che la materna di Cioso Canepa) saranno equipaggiate con specifiche protezioni contro gli insetti.

I dettagli della fornitura

L’acquisto del materiale necessario a completare l’allestimento delle due strutture scolastiche prevede un intervento mirato. Nel dettaglio, verranno installate:

4 zanzariere in alluminio bianco dotate di rete fissa in acciaio inox.

8 tende oscuranti.

2 tende ombreggianti specifiche per vetrate a quattro ante, dotate di sistema a rullo manuale.

I tempi di realizzazione

I lavori di fornitura e installazione sono stati affidati all’impresa locale Mazzucco 1950 srl, con sede nella vicina Diano Castello. Per assicurare che gli ambienti siano completamente pronti e funzionali per il regolare svolgimento delle attività educative, l’Amministrazione ha stabilito che la consegna e la posa in opera di tutto il materiale dovranno essere portate a termine tassativamente entro il 30 settembre 2026.