La Biblioteca “Soldini” di Castelnuovo Scrivia si arricchisce di una nuova e prestigiosa collezione letteraria. Nei mesi scorsi è stata infatti donata l’intera collana “Lezioni di filosofia”, edita dal Corriere della Sera, per onorare la memoria del ragioniere Paolo Zanchetta, scomparso prematuramente lo scorso 4 novembre. Un gesto nobile e di grande spessore culturale che, tuttavia, a quanto pare è passato del tutto inosservato agli occhi dell’Amministrazione comunale, la quale non avrebbe ancora formulato alcun ringraziamento ufficiale né, ad oltre tre mesi dal fatto, dato notizia della donazione sul Bollettino mensile edito dal Comune costruendo così un’occasione per ricordare un illustre castelnovese

Il ricordo di “Super Zeta” e il valore dell’opera

L’iniziativa nasce per ricordare un vero “castelnovese doc”: Paolo Zanchetta, conosciuto con affetto dagli amici come “super Zeta” per la sua originalità, la sua simpatia e la sua indiscussa statura umana e culturale. Zanchetta era un grande amante dei libri e un appassionato lettore proprio delle prime uscite di questa specifica collana prima della sua scomparsa.

L’opera donata si compone di 35 agili volumetti curati da Corrado Del Bò (Università di Bergamo), Simone Pollo (Università di Roma) e Paola Rumore (Università di Torino). Redatta da una quarantina di studiosi provenienti da svariate università italiane, la raccolta ha il pregio di riuscire a coniugare felicemente la serietà e il rigore dei contenuti accademici con una grande chiarezza divulgativa.

Un patrimonio per la comunità: i temi trattati

I volumi affrontano tematiche di spiccata attualità, in grado di intercettare e soddisfare quella curiosità del pubblico già ampiamente manifestata durante le partecipatissime serate filosofiche proposte dalla Biblioteca negli anni scorsi. L’offerta spazia in numerosi campi del sapere:

I fondamenti (primi 6 volumi): metafisica, epistemologia, estetica, etica, logica e filosofia del linguaggio.

metafisica, epistemologia, estetica, etica, logica e filosofia del linguaggio. Le sfide contemporanee: intelligenza artificiale, bioetica, filosofia di genere, dell’ambiente, delle emozioni e delle neuroscienze.

intelligenza artificiale, bioetica, filosofia di genere, dell’ambiente, delle emozioni e delle neuroscienze. Le applicazioni specifiche: filosofia politica, della storia, dell’architettura, della religione, della scienza, del diritto, della letteratura, della musica, della psicologia, della matematica, dell’economia, dell’alimentazione, dello sport e della medicina.

Il velo polemico: il silenzio delle istituzioni

Ben venga, dunque, questa splendida iniziativa volta sia a ricordare un cittadino amato, sia a promuovere un progetto culturale di riflessione comunitaria. Sorprende però un dettaglio non da poco. a quanto pare, infatti, la Biblioteca non avrebbe ancora espresso alcun ringraziamento per il prezioso lascito ricevuto.

Ma c’è di più a distanza di ben tre mesi dalla donazione, la notizia non avrebbe ancora trovato spazio sul notiziario del Comune. Ci auguriamo si sia trattata di una normale dimenticanza e che Biblioteca e Comune provvedano a ringraziare ufficialmente chi ha deciso di privarsi di quelle pubblicazioni per donarle alla Comunità castelnovese e metterle a disposizione di tutti.