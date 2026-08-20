Venerdì 21 agosto 2026, a partire dalle ore 18:30, il comune di Voltaggio si animerà in occasione dell’attesa Notte Bianca. Ad arricchire il programma della serata sarà una speciale visita guidata all’Oratorio di San Giovanni Battista, un’opportunità imperdibile per scoprire e ammirare il prezioso patrimonio artistico e culturale custodito all’interno dello storico edificio.

I capolavori custoditi nell’Oratorio

L’iniziativa culturale è promossa e organizzata dall’associazione L’Arcangelo APS in sinergia con l’Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio. Il percorso guidato permetterà ai partecipanti di fare un vero e proprio tuffo nel passato, potendo ammirare da vicino importanti opere d’arte realizzate da celebri maestri.

All’interno dell’Oratorio sono infatti conservati i lavori di storici artisti, tra i quali:

Domenico Fiasella

Sinibaldo Scorza

Bernardo Carrosio

Antonio Maria Maragliano

Informazioni utili e prenotazioni

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al supporto del Comune di Voltaggio e del marchio Viscol. Gli organizzatori rivolgono inoltre un particolare ringraziamento per la gentile collaborazione all’Arciconfraternita e ad Elisabetta Ghezzi.

L’ingresso per la visita guidata è libero con un’offerta destinata al sostegno dell’Oratorio. Per potervi partecipare, tuttavia, è strettamente necessaria la prenotazione.

Per assicurarsi il proprio posto o per richiedere ulteriori dettagli sulla serata, è possibile contattare l’organizzazione attraverso i seguenti recapiti:

Telefono e WhatsApp: 347.4608672

347.4608672 Email: info@pinacotecadivoltaggio.it

info@pinacotecadivoltaggio.it Sito web: www.pinacotecadivoltaggio.it (dove è possibile trovare anche i collegamenti alle pagine ufficiali Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati).