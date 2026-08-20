Hanno preso ufficialmente il via oggi, giovedì 20 agosto, le celebrazioni per la Novena e la Festa della Madonna della Guardia presso l’omonima Basilica Santuario (Don Orione) di Tortona. Un intenso percorso spirituale che accompagnerà i fedeli per oltre una settimana, culminando nella solennità dell’Apparizione in programma per sabato 29 agosto, giornata che si chiuderà con l’atteso spettacolo pirotecnico.

Il programma quotidiano della Novena (20-28 agosto)

Durante i giorni della Novena, il Santuario seguirà un fitto calendario di appuntamenti per permettere ai fedeli di partecipare ai momenti di preghiera. La predicazione è stata affidata a due figure di rilievo: alle ore 17:00 interverrà il sacerdote orionino Don Flaviu Enache, missionario in Brasile, mentre le celebrazioni delle ore 21:00 saranno presiedute da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Marco Prastaro, Vescovo di Asti.

Il programma giornaliero prevede:

Sante Messe: celebrate alle ore 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 e 21:00.

celebrate alle ore 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 e 21:00. Lodi: alle ore 7:40 (ad esclusione della domenica).

alle ore 7:40 (ad esclusione della domenica). Santo Rosario: recitato tutti i giorni alle ore 16:30 e alle 20:30.

Sono previsti inoltre due appuntamenti particolari durante il periodo di preparazione. Sabato 22 agosto, alle ore 17:30 nel cortile del Centro “Mater Dei”, Mons. Marco Daniele (Vicario Episcopale e Parroco del Duomo di Voghera) presiederà la Santa Messa per i malati. Alla vigilia della festa, venerdì 28 agosto alle ore 23:00, il vescovo diocesano Mons. Guido Marini presiederà la Santa Messa della Vigilia insieme ai parroci della città, seguita dal tradizionale “Caffè di Don Orione”.

Sabato 29 agosto: la solennità dell’Apparizione

Il giorno clou dei festeggiamenti, sabato 29 agosto, sarà scandito da numerose celebrazioni fin dalle prime luci del mattino, sia nel Santuario principale che nella Cripta (dove le messe si terranno alle 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 e 18:30 a cura dei sacerdoti orionini della comunità).

I momenti salienti della giornata in Santuario includono:

Ore 6:30 e 7:30: Sante Messe mattutine presiedute rispettivamente da Don Alessandro D’Acunto (direttore del Piccolo Cottolengo di Milano) e da Don Claudio Baldi (Parroco della Cattedrale di Tortona).

Sante Messe mattutine presiedute rispettivamente da Don Alessandro D’Acunto (direttore del Piccolo Cottolengo di Milano) e da Don Claudio Baldi (Parroco della Cattedrale di Tortona). Ore 8:30: Santa Messa dei Giubilei sacerdotali e religiosi, presieduta da Padre Tarcisio Vieira, Direttore generale dell’Opera orionina.

Santa Messa dei Giubilei sacerdotali e religiosi, presieduta da Padre Tarcisio Vieira, Direttore generale dell’Opera orionina. Ore 10:30 – Il Pontificale: la celebrazione solenne dell’Apparizione sarà presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore.

la celebrazione solenne dell’Apparizione sarà presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore. Ore 15:30: Messa presieduta da Don Giovanni Carollo, Direttore provinciale.

Messa presieduta da Don Giovanni Carollo, Direttore provinciale. Ore 17:00 – Messa e Processione: il Vescovo diocesano Mons. Guido Marini presiederà la funzione e guiderà successivamente la solenne processione con la statua della Madonna per le vie della città fino in Duomo, con la recita del Credo. Al rientro, impartirà la Benedizione Eucaristica.

il Vescovo diocesano Mons. Guido Marini presiederà la funzione e guiderà successivamente la solenne processione con la statua della Madonna per le vie della città fino in Duomo, con la recita del Credo. Al rientro, impartirà la Benedizione Eucaristica. Ore 21:00: Celebrazione presieduta da Don Maurizio Ceriani, Vicario Episcopale.

Celebrazione presieduta da Don Maurizio Ceriani, Vicario Episcopale. Ore 22:15 – Spettacolo Pirotecnico: il cielo di Tortona si illuminerà con i tradizionali fuochi d’artificio.

il cielo di Tortona si illuminerà con i tradizionali fuochi d’artificio. Ore 22:30: L’ultima Santa Messa della giornata, a cura del Rettore Don Luigino Brolese.

I festeggiamenti avranno una coda spirituale la mattina seguente, domenica 30 agosto, con una Celebrazione Eucaristica alle ore 8:00 dedicata al ricordo di tutti i benefattori defunti.

Come seguire le celebrazioni a distanza

Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente, l’organizzazione ha predisposto diversi canali per seguire l’evento. Ogni giorno, sul sito internet ufficiale (www.madonnadellaguardiatortona.it) e sulla pagina Facebook del Santuario, verrà pubblicato un articolo con la cronaca della giornata, arricchito da fotografie e dagli audio delle riflessioni. Inoltre, sarà possibile seguire in diretta streaming tutte le celebrazioni della Novena e della Festa collegandosi al sito www.fulgordiretta.it e inserendo il codice di accesso: guardiatortona.

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