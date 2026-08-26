Venerdì 28 agosto, la città di Acqui Terme farà da cornice a una speciale serata all’insegna del gusto e delle sette note. A partire dalle ore 19:30, il ristorante La Fonte ospiterà infatti l’evento “Saxissimo – musica senza tempo”, proponendo al pubblico la formula del “Dinner & Live Show” per unire il piacere della cena all’intrattenimento musicale dal vivo.
Un viaggio nella musica internazionale
L’appuntamento, inserito nel format “Music Lounge”, promette di regalare ai presenti un’atmosfera coinvolgente ed elegante. Protagonista assoluta della serata sarà la formazione musicale “Saxissimo”, pronta a intrattenere i commensali portando in scena lo spettacolo intitolato “Tutto il meglio di noi”.
Il repertorio scelto per accompagnare la cena spazierà tra melodie indimenticabili, proponendo un’accurata selezione interamente dedicata ai grandi successi della musica internazionale, definiti non a caso dagli organizzatori come “musica senza tempo”.
Orari e contatti per le prenotazioni
La serata, che unisce la ristorazione allo spettacolo dal vivo, prenderà il via ufficialmente a partire dalle ore 19:30 presso i locali del ristorante La Fonte.
Per partecipare all’evento o per richiedere ulteriori informazioni, gli organizzatori hanno messo a disposizione del pubblico i seguenti riferimenti:
- Contatto telefonico e info: 351 624 7070.