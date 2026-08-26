Il Museo della Resistenza “G.B. Lazagna” di Rocchetta si prepara a ospitare un fine settimana all’insegna della riflessione storica e dell’arte. Venerdì 28 agosto i riflettori saranno puntati sulla presentazione del libro “La mia vita nel gulag”, una cruda e preziosa testimonianza sulle prigionie sovietiche. Il giorno successivo, la struttura aprirà nuovamente le porte al pubblico, offrendo l’ultima occasione per visitare l’esposizione temporanea dedicata al Living Theatre Europa.

Il dramma di Workuta in un libro

L’evento di venerdì 28 agosto ruoterà attorno alle pagine di “La mia vita nel gulag – Memorie di Workuta 1945-1956”, volume di Anna Szyrszko-Grzywacz edito da Guerini e Associati nel 2024. Il libro offre uno spaccato autentico sugli orrori dei gulag, raccontando gli undici anni di prigionia vissuti dall’allora ventiduenne autrice a Workuta, nel sud della Siberia, in seguito alla condanna ricevuta per la sua militanza nell’AK (Armia Krajowa, l’organizzazione militare clandestina polacca).

La pubblicazione è stata curata dalla collana “Memoria Italia”, un progetto che si inserisce nel solco di Memorial International. Quest’ultima è la celebre organizzazione fondata a Mosca da Andrej Sacharov nel 1989, insignita del prestigioso Premio Nobel nel 2022, proprio lo stesso anno in cui ne è stato imposto lo scioglimento da parte della Federazione Russa.

L’incontro con Barbara Grzywacz

A presentare il volume e a dialogare sui temi trattati sarà Barbara Grzywacz, figlia dell’autrice. Ad accompagnarla nel racconto ci sarà Cesare Manganelli, direttore della biblioteca dell’ISRAL (l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età Contemporanea di Alessandria).

L’appuntamento è parte integrante della settima edizione di “Dalle storie alla storia”, la consolidata rassegna estiva promossa dallo stesso Istituto alessandrino.

Il programma del fine settimana in sintesi

Per riassumere l’offerta culturale del weekend a Rocchetta, ecco il dettaglio degli appuntamenti:

Venerdì 28 agosto: Presentazione del libro “La mia vita nel gulag” presso il Museo della Resistenza “G.B. Lazagna”.

Presentazione del libro “La mia vita nel gulag” presso il Museo della Resistenza “G.B. Lazagna”. Sabato 29 agosto: Giornata di apertura al pubblico del Museo della Resistenza “G.B. Lazagna” e del Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Tortona. L’apertura del sabato coinciderà con l’ultimo giorno utile in assoluto per poter visitare la mostra temporanea dedicata al Living Theatre Europa.