Il giro di boa di Ferragosto non frena l’entusiasmo e la voglia di spettacolo a Diano Marina. Da lunedì 17 a domenica 23 agosto, la città offre un nuovo e ricco calendario di appuntamenti all’insegna della musica, della cultura e dell’intrattenimento. Ospiti d’eccezione, come l’illusionista Antonio Casanova e il cantautore Luca Barbarossa, sono pronti ad animare il Molo delle Tartarughe e le vie del centro cittadino per accompagnare le serate di residenti e turisti.

I primi appuntamenti della settimana: musica e territorio

L’inizio della settimana sarà subito all’insegna del ritmo e delle suggestioni musicali, con un’attenzione particolare anche alla scoperta del territorio locale. Di seguito il programma delle prime giornate:

Lunedì 17 agosto: Alle ore 21:30 il Molo delle Tartarughe ospiterà la tradizionale serata “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. In contemporanea, sempre alle 21:30, a Villa Scarsella andrà in scena il 15° EMDF Festival con “Una Notte a Hollywood”, un viaggio tra le colonne sonore più iconiche con un omaggio a Ennio Morricone a cura dell’ensemble tutto al femminile Le Muse. L’ingresso è a pagamento (prevendite disponibili anche online).

Alle ore 21:30 il Molo delle Tartarughe ospiterà la tradizionale serata “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. In contemporanea, sempre alle 21:30, a Villa Scarsella andrà in scena il 15° EMDF Festival con “Una Notte a Hollywood”, un viaggio tra le colonne sonore più iconiche con un omaggio a Ennio Morricone a cura dell’ensemble tutto al femminile Le Muse. L’ingresso è a pagamento (prevendite disponibili anche online). Martedì 18 agosto: Doppia proposta per la serata. Al Molo delle Tartarughe (ore 21:30) tornerà “Diano sottoMarina”, con proiezioni a cura di InfoRmare dedicate alla biodiversità del Golfo Dianese. Nel centro cittadino, alla stessa ora, prenderà vita “Diano in Musica”: i Compagni di viaggio suoneranno un tributo a De Gregori in via Novaro; i Molly’s sea dreams porteranno il rock in corso Roma Ovest; gli Esapop faranno ballare piazza Martiri della Libertà con le hit anni ’80 e ’90; e in corso Roma Est suoneranno gli Applefield.

Doppia proposta per la serata. Al Molo delle Tartarughe (ore 21:30) tornerà “Diano sottoMarina”, con proiezioni a cura di InfoRmare dedicate alla biodiversità del Golfo Dianese. Nel centro cittadino, alla stessa ora, prenderà vita “Diano in Musica”: i Compagni di viaggio suoneranno un tributo a De Gregori in via Novaro; i Molly’s sea dreams porteranno il rock in corso Roma Ovest; gli Esapop faranno ballare piazza Martiri della Libertà con le hit anni ’80 e ’90; e in corso Roma Est suoneranno gli Applefield. Mercoledì 19 agosto: Alle ore 21:00 ritrovo al Palazzo del Parco per “Extra Omnes”, un percorso guidato alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali locali, con partenza dall’ingresso del Museo Civico (prenotazione obbligatoria presso Palazzo del Parco).

Un fine settimana tra illusionismo, rock d’autore e grandi incontri

A partire da venerdì, il cartellone dianese proporrà un’accelerazione con eventi di grande richiamo, tra magia, festival indipendenti e presentazioni letterarie d’autore:

Venerdì 21 agosto: Il Molo delle Tartarughe sarà il palcoscenico del “Diano Comic Show”. Alle ore 21:30, a ingresso libero, andrà in scena “Tra magia e comicità” con il celebre illusionista Antonio Casanova, per una serata che mescolerà grandi trucchi di prestigio e forte coinvolgimento comico.

Il Molo delle Tartarughe sarà il palcoscenico del “Diano Comic Show”. Alle ore 21:30, a ingresso libero, andrà in scena “Tra magia e comicità” con il celebre illusionista Antonio Casanova, per una serata che mescolerà grandi trucchi di prestigio e forte coinvolgimento comico. Sabato 22 agosto: Spazio alla musica indipendente con la seconda edizione del “Movin’On Rock Festival”. Dalle ore 20:00 (ingresso libero al Molo delle Tartarughe), si alterneranno cinque progetti musicali in un lungo viaggio tra rock, post-punk, elettronica e sperimentazione.

Spazio alla musica indipendente con la seconda edizione del “Movin’On Rock Festival”. Dalle ore 20:00 (ingresso libero al Molo delle Tartarughe), si alterneranno cinque progetti musicali in un lungo viaggio tra rock, post-punk, elettronica e sperimentazione. Domenica 23 agosto: A chiudere la rassegna settimanale sarà l’appuntamento “Incontri ravvicinati con la Musica”, previsto per le 21:00 al Molo delle Tartarughe. Grande protagonista della serata sarà Luca Barbarossa. Il celebre cantautore e conduttore radiofonico presenterà il suo libro “Cento storie per cento canzoni”, dialogando con Stefano Senardi e la libraia Nadia Schiavini per ripercorrere i retroscena e le emozioni della sua lunga carriera artistica.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!