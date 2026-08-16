In occasione del fine settimana di Ferragosto, tradizionalmente segnato da una grandissima affluenza di cittadini e turisti sulle spiagge, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia ha potenziato il proprio dispositivo operativo. Lungo tutto il Compartimento Marittimo scatteranno infatti controlli intensificati a terra, in mare e dal cielo per garantire la sicurezza della navigazione, tutelare l’ambiente e salvaguardare la vita umana.

L’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”

L’intensificazione delle attività si inserisce nel più ampio quadro della campagna estiva del Corpo delle Capitanerie di porto, denominata “Mare e Laghi Sicuri 2026”. Per gestire al meglio il periodo di maggiore affluenza, sono stati predisposti servizi straordinari di vigilanza rivolti in particolar modo alle aree più frequentate dai bagnanti e agli specchi acquei dove si registra una massiccia presenza di imbarcazioni da diporto.

L’obiettivo del dispositivo è garantire un pronto intervento in caso di emergenza, ma soprattutto assicurare una costante attività di prevenzione. Gli uomini della Guardia Costiera vigileranno sulla corretta fruizione delle aree destinate alla balneazione e sul rispetto delle regole di navigazione, per prevenire qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio l’incolumità delle persone.

I mezzi schierati tra mare e cielo

Per garantire una copertura capillare e dinamica di tutto il litorale, con particolare attenzione anche al Circondario Marittimo di Sanremo, è stato pianificato l’impiego coordinato di diverse unità navali e aeree. Nello specifico, il dispiegamento delle forze prevede:

Motovedette: Uscite operative mirate con le unità navali CP 882 e CP 715.

Uscite operative mirate con le unità navali CP 882 e CP 715. Battelli agili: Impiego dei mezzi veloci classe Alfa GC A095 e classe Bravo GC B173.

Impiego dei mezzi veloci classe Alfa GC A095 e classe Bravo GC B173. Mezzi aerei: Attivazione dell’elicottero della Guardia Costiera Nemo 11-03, rischierato presso l’aeroporto di Genova, che assicurerà dall’alto il monitoraggio e la sorveglianza dell’intera giurisdizione della Direzione Marittima ligure.

L’appello alla prudenza

La Capitaneria di Porto di Imperia rinnova infine un forte appello alla responsabilità rivolto a tutti gli utenti del mare. L’invito è quello di vivere il fine settimana festivo con la massima prudenza, rispettando le disposizioni di sicurezza e prestando attenzione alle condizioni meteomarine e alle proprie capacità fisiche. Si ricorda che, in caso di emergenza in mare, è sempre attivo e contattabile tempestivamente il Numero Blu 1530 della Guardia Costiera.

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