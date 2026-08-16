Per favorire l’afflusso turistico e non solo, da ieri, sabato 15 agosto, la Giunta Comunale ha aperto un nuovo parcheggio temporaneo a Diano Marina a disposizione di residenti e turisti. A partire dalle ore 10:00, l’Amministrazione comunale ha infatti reso accessibile ai veicoli il tratto dell’ex sedime ferroviario situato a monte di via Sottana alla Foce, offrendo così una soluzione pratica per fronteggiare i consistenti flussi turistici del periodo.

La sospensione dei cantieri e la nuova disponibilità

Il nuovo posteggio è nato a seguito dell’acquisizione dell’area da parte del Comune e alla temporanea chiusura dei lavori di cantiere che interessavano la zona. In attesa della ripresa degli interventi, l’area è stata riadattata in tempi rapidi per garantire maggiori opzioni di sosta a ridosso del centro, agendo in diretta prosecuzione con lo spazio per i veicoli già esistente.

Le regole per la sosta e la viabilità

Per tutelare la sicurezza e garantire un deflusso ordinato dei mezzi fin dal primo giorno di apertura, la Polizia Locale ha stabilito alcune semplici regole per l’utilizzo del nuovo spazio, rese operative dalla posa della segnaletica curata dalla Gestioni Municipali Spa:

I veicoli devono essere posizionati seguendo scrupolosamente il verso indicato dalla segnaletica.

È severamente vietato parcheggiare in modo difforme dalle indicazioni stradali o creando intralcio alla circolazione degli altri mezzi.

Tutti i veicoli in uscita dal nuovo parcheggio hanno l’obbligo di svoltare a destra.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla ripresa dei lavori nell’area interessata. Il Comando di Polizia Locale continuerà a vigiliare sull’osservanza delle nuove regole, applicando le sanzioni previste dal Codice della Strada nei confronti degli eventuali trasgressori.