Venerdì 28 agosto, dalle ore 21:15 alle 22:45, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia promuove un’apertura straordinaria serale della Sala Multimediale Immersiva, situata al piano -1 del Forte dell’Annunziata. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, permetterà al pubblico di esplorare il percorso espositivo e di immergersi nelle proiezioni video-sonore dedicate alle realtà culturali, folkloristiche e paesaggistiche delle vallate del Ponente Ligure.

Un viaggio immersivo e la presenza dell’artista Patrizia Salles

Lo spazio multimediale, realizzato grazie ai finanziamenti europei del progetto ALCOTRA IT-FR PITEM PA.C.E – Progetto “Semplice SALVAGUARDARE”, offrirà ai visitatori l’occasione di essere catapultati alla scoperta del patrimonio territoriale attraverso suggestive installazioni visive e sonore.

Nel corso della stessa serata, l’appuntamento culturale si arricchirà della presenza dell’artista Patrizia Salles, che illustrerà personalmente le sue opere attualmente in esposizione nelle sale del museo situate al piano sottostante la terrazza.

Informazioni utili e orari di apertura ordinari

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” ha sede in Via Verdi 41 a Ventimiglia. Per informazioni e contatti è possibile telefonare allo 0184 351181, scrivere all’indirizzo e-mail museoventimiglia@gmail.com o consultare il sito ufficiale www.marventimiglia.it e le pagine social di Facebook e Instagram (@marventimiglia).

Le consuete attività e visite della struttura seguono i seguenti orari:

Dal martedì al sabato: dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Prima e terza domenica del mese: dalle ore 10:00 alle 12:30.

dalle ore 10:00 alle 12:30. Lunedì: chiuso.

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