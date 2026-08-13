A Diano Marina si intensificano i servizi di controllo per tutto il mese di agosto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e arginare il degrado urbano durante il picco delle presenze turistiche. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del consumo di alcol tra i giovanissimi, un’operazione che ha portato a cogliere sul fatto un negoziante intento a vendere superalcolici a un minorenne.

Lotta all’alcol tra i giovanissimi

Durante le verifiche, gli agenti della Polizia Locale hanno identificato diversi minorenni in possesso di bevande alcoliche, regolarmente acquistate in alcuni esercizi commerciali del centro cittadino. I prodotti sono stati immediatamente sequestrati e sono scattati gli adempimenti normativi previsti.

Il caso più grave ha riguardato il titolare di un negozio di vicinato, sorpreso direttamente mentre vendeva una bottiglia di superalcolico a un minore. L’esercente andrà ora incontro ai provvedimenti previsti dalla legge, che comportano conseguenze sia sul piano penale sia su quello amministrativo. In caso di recidiva, per questo tipo di infrazione è prevista anche la possibile chiusura dell’attività.

Prevenzione furti e sicurezza stradale

L’azione della Polizia Locale si estende su più fronti per garantire l’ordine e la vivibilità della città:

Zone collinari: Sono stati programmati pattugliamenti mirati per prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni, rafforzando la presenza nelle aree più periferiche e meno frequentate.

Sono stati programmati pattugliamenti mirati per prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni, rafforzando la presenza nelle aree più periferiche e meno frequentate. Controlli su strada: Sono stati potenziati i presidi sulle modalità di conduzione dei veicoli.

Sono stati potenziati i presidi sulle modalità di conduzione dei veicoli. Pista ciclabile: Vengono svolti monitoraggi quotidiani fissi per prevenire comportamenti pericolosi tra ciclisti, pedoni e altri utenti.

Nel corso del periodo estivo, il bilancio dell’attività conta già oltre un centinaio di provvedimenti emessi. Tra le irregolarità maggiormente contestate figurano:

La mancata revisione e l’assenza di copertura assicurativa.

La guida senza patente o in stato di ebbrezza.

Le manovre pericolose e l’uso improprio dei monopattini.

L’intervento del Sindaco

I controlli proseguiranno e saranno ulteriormente potenziati per l’intero mese di agosto, allo scopo di tutelare la sicurezza stradale e mantenere elevati gli standard di vivibilità.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha sottolineato l’importanza di queste operazioni: «Durante il periodo estivo, Diano Marina registra un significativo aumento delle presenze e, di conseguenza, cresce la necessità di garantire controlli puntuali e una presenza costante sul territorio».

Il primo cittadino ha poi rivolto un plauso agli agenti: «Ringrazio la Polizia Locale per il lavoro svolto nella prevenzione dei comportamenti pericolosi. La sicurezza e il rispetto delle regole sono condizioni essenziali per assicurare a residenti e ospiti un’estate serena e una città ordinata e vivibile».