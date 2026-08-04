Il Comune e la Pro Loco di Sarezzano si preparano a far ballare residenti e visitatori con un salto indietro nel tempo. Sabato 8 agosto, Piazza Marconi ospiterà l’evento “Back to the 90s – DJ in Tour”, una serata dedicata all’intrattenimento e alla musica che ha segnato un’intera generazione.

I protagonisti alla console

L’animazione e la selezione musicale della serata saranno affidate a due esperti per far rivivere le atmosfere tipiche e le hit indimenticabili di quel decennio. Ad alternarsi alla console per il “DJ in Tour” saranno infatti:

Max Pensa

Roby Giovati

Gusto e divertimento in piazza

Oltre all’intrattenimento musicale, la piazza offrirà anche un’area dedicata al ristoro per accogliere al meglio il pubblico. Il programma della serata prevede infatti:

L’apertura del chiosco a partire dalle ore 20.30.

La disponibilità di bevande e cibo veloce (come hot dog e patatine) per accompagnare l’evento.