Il Festival di Cervo si trasferisce per una sera immerso nella natura. Domenica 9 agosto, alle ore 21:30, il meraviglioso angolo di macchia mediterranea del Parco del Ciapà ospiterà l’atteso concerto di Alessandro Santacaterina. Uno dei massimi esponenti della chitarra battente salirà sul palco con l’obiettivo di scavare nel profondo dell’identità della Calabria contemporanea.

Un ponte tra colto e popolare

Attraverso uno dei suoi strumenti più identitari, Alessandro Santacaterina offrirà al pubblico un ritratto della Calabria odierna. Il progetto dell’artista fa dialogare la tradizione con nuovi linguaggi, culture e tecnologie digitali, proponendo una prospettiva inedita nel vasto panorama della world music italiana.

Il lavoro si fonda su una profonda ricerca e contaminazione che rielabora e orchestra il patrimonio immateriale della regione. Grazie a un’attenta sintesi sonora e alla sperimentazione elettroacustica, prenderanno nuova forma:

Canti di lavoro

Repertori delle minoranze linguistiche

Suonate a ballo

Canti polivocali

Dalla matrice barocca ai biglietti online

Nel corso della serata, l’artista intreccerà anche un suggestivo dialogo con le danze popolari del Seicento. Questo momento musicale sarà volto a mettere in stretta relazione la chitarra battente con la sua originaria matrice barocca.

L’esibizione getterà così un ponte tra la musica colta e quella popolare, tra tradizione e innovazione, capace di restituire al pubblico un’esperienza sonora intensa e profondamente contemporanea. L’organizzazione ricorda infine che i biglietti per i concerti del Festival sono regolarmente acquistabili online.