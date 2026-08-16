In caso di comprovata urgenza, i cittadini che non possono attendere i normali tempi di emissione del documento elettronico potranno richiedere una carta d’identità provvisoria cartacea. L’Amministrazione comunale ha infatti attivato la procedura eccezionale per il rilascio di questo speciale documento, che consentirà di far fronte alle emergenze ed è valido anche per viaggiare all’estero.
Un documento eccezionale per le vere emergenze
La nuova carta d’identità provvisoria non costituisce un’alternativa ordinaria alla classica Carta d’Identità Elettronica (CIE), ma rappresenta una soluzione straordinaria pensata esclusivamente per risolvere situazioni di urgenza. Il rilascio avviene su supporto cartaceo – grazie ai moduli speciali forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – solo ed esclusivamente nei casi in cui il cittadino riesca a dimostrare l’impossibilità di aspettare i tempi fisiologici per la produzione del documento definitivo.
Senza un’adeguata documentazione scritta che attesti le motivazioni dell’urgenza, la richiesta non potrà essere presa in carico dagli uffici anagrafici.
Regole, durata e vincoli da rispettare
Le direttive nazionali impongono criteri molto rigidi per l’ottenimento e l’utilizzo di questo documento provvisorio:
- Validità temporale limitata: Il documento ha una durata massima di sei mesi. Non è in alcun modo rinnovabile e non può essere rilasciato una seconda volta alla stessa persona.
- Obbligo di restituzione: Non appena si effettuerà la richiesta per la Carta d’Identità Elettronica, la versione provvisoria andrà obbligatoriamente restituita all’ufficio anagrafe.
- Prenotazione contestuale: Per garantire il passaggio al documento definitivo, al momento della consegna della carta cartacea l’operatore fisserà immediatamente l’appuntamento per l’emissione della CIE.
- Viaggi all’estero: La carta provvisoria può essere utilizzata ai fini dell’espatrio (fino al 31 dicembre 2027), ma la sua validità è strettamente legata alle normative dei singoli Stati esteri. È quindi preciso dovere del cittadino verificare preventivamente se il Paese di destinazione, e gli eventuali Paesi di transito, accettino il formato cartaceo, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di respingimento.
Come presentare la richiesta
Per avviare l’iter, i cittadini che si trovano in uno stato di necessità e urgenza devono inviare una comunicazione all’indirizzo email anagrafe@comune.alessandria.it. Al messaggio andrà allegato l’apposito modulo di richiesta (compilato e firmato in ogni sua parte) insieme a una copia di tutta la documentazione utile a comprovare l’effettiva emergenza.