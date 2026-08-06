Il Derthona Fbc 1908 giocherà il prossimo campionato in Serie D. Dopo l’amara retrocessione in Eccellenza, la squadra calcistica tortonese è stata ufficialmente ripescata e prenderà regolarmente parte alla stagione sportiva 2026-2027.

L’ufficialità dalla LND

La notizia, tanto attesa dai tifosi bianconeri, è stata confermata direttamente dai vertici del calcio dilettantistico nazionale. La formalizzazione del ripescaggio è avvenuta attraverso le comunicazioni ufficiali della Lega, decretando il ritorno della squadra nella massima categoria dilettantistica.

I dettagli del ripescaggio:

Squadra: Derthona Fbc 1908.

Derthona Fbc 1908. Campionato di destinazione: Serie D, stagione 2026-2027.

Serie D, stagione 2026-2027. Documento ufficiale: Comunicato n. 75 della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Leone è pronto

Superato lo spauracchio dell’Eccellenza, la società può ora programmare il futuro sportivo con ritrovata serenità e carica. Il messaggio diffuso dal club per celebrare la notizia è chiaro e non lascia spazio a dubbi: “Il Leone è pronto a ripartire!”.

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