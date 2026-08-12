Domani, giovedì 13 agosto alle ore 15:00, le sale del Museo Civico di Diano Marina ospiteranno un nuovo appuntamento con “Storie al Museo”. L’iniziativa, pensata per avvicinare i ragazzi e le loro famiglie alla storia attraverso l’immaginazione e il racconto epico, proporrà un affascinante percorso alla scoperta del patrimonio archeologico dell’antico Lucus Bormani e dei grandi miti del passato.

Un viaggio immersivo tra eroi e divinità

Dai viaggi di Ulisse alle leggendarie imprese di Enea, passando per la nascita degli dèi dell’Olimpo e le origini stesse del mondo. I grandi miti dell’antichità torneranno a vivere grazie a un patrimonio narrativo che ancora oggi continua a ispirare le nuove generazioni.

Il percorso si svilupperà in un dialogo continuo tra i reperti della Sezione Archeologica e il suggestivo allestimento sensoriale del Bosco Sacro del Lucus Bormani. Questa esperienza immersiva permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con il mondo antico non soltanto attraverso la semplice osservazione dei manufatti storici, ma anche grazie a racconti capaci di restituire vita all’immaginario mitologico del Mediterraneo, stimolando la curiosità dei visitatori più giovani.

L’omaggio alla dea Diana e al territorio

Durante l’incontro di giovedì pomeriggio, un’attenzione del tutto particolare sarà riservata alla dea Diana, vera e propria figura centrale dell’appuntamento. Il focus permetterà di approfondire:

Il profondo legame storico tra il culto della dea e la storia del Golfo Dianese.

Come le divinità, i miti e le tradizioni classiche abbiano lasciato tracce profonde e indelebili nell’identità del territorio locale.

Informazioni e orari di apertura

Per ricevere maggiori informazioni e per le prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente al Museo Civico del Lucus Bormani, situato a Palazzo del Parco in corso Garibaldi 60 a Diano Marina, chiamando il numero 0183 497621 o inviando una e-mail all’indirizzo museodiano@istitutostudiliguri.191.it.

Si ricordano, infine, i consueti orari di apertura al pubblico della struttura museale:

Martedì: dalle 9:00 alle 14:00.

dalle 9:00 alle 14:00. Mercoledì e venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 21:00 alle 23:00.

dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 21:00 alle 23:00. Giovedì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Sabato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.