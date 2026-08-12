È stata inaugurata martedì 11 agosto, presso l’ingresso del Municipio di Tortona, l’esposizione degli elaborati intitolata “Pari opportunità: lo sguardo di ragazze e ragazzi”. La mostra, inserita all’interno del progetto “12×12 Donne” promosso dal Comune, rappresenta il culmine di un attento percorso di confronto sulla non discriminazione che ha coinvolto attivamente i giovani del territorio insieme agli educatori del Centro per le Famiglie.

Il valore del dialogo e dell’inclusione

Il progetto espositivo è nato da un profondo percorso basato sull’ascolto e sul dialogo. Mettendo attorno allo stesso tavolo persone di età ed esperienze differenti, l’iniziativa ha permesso di riflettere in maniera concreta e condivisa su concetti fondamentali per lo sviluppo di una comunità sana, quali:

L’uguaglianza

L’inclusione

Il rispetto

L’accessibilità

L’impegno continuo del progetto “12×12 Donne”

Questa esposizione assume un significato particolarmente rilevante all’interno del cartellone di “12×12 Donne”. Si tratta di un’iniziativa strutturata che per tutto il 2026 animerà la città con appuntamenti e attività mirate a mantenere alta l’attenzione pubblica su tematiche cruciali come la parità di genere, la prevenzione della violenza e la valorizzazione delle differenze. Il programma si sviluppa grazie a una solida rete di collaborazione che unisce scuole, enti, associazioni e diverse realtà del territorio, con il chiaro obiettivo di favorire una partecipazione sempre più ampia dei cittadini.

Il taglio del nastro e le istituzioni coinvolte

All’inaugurazione ufficiale degli spazi espositivi hanno preso parte diverse figure istituzionali cittadine e i referenti del progetto:

Federico Chiodi , Sindaco di Tortona.

, Sindaco di Tortona. Giordana Tramarin , Assessore.

, Assessore. Gianluca Silvestri , Presidente del CISA.

, Presidente del CISA. Elena Valvecchia , Presidente della Consulta Comunale per le Pari Opportunità.

, Presidente della Consulta Comunale per le Pari Opportunità. La dottoressa Elisabetta Cogo, referente dell’iniziativa.

La realizzazione della mostra si inserisce nel prezioso lavoro di squadra promosso dal Comune di Tortona congiuntamente alla Consulta Comunale, e si fregia dell’importante patrocinio ufficiale concesso dalla Provincia di Alessandria e dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.