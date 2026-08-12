È stata inaugurata martedì 11 agosto, presso l’ingresso del Municipio di Tortona, l’esposizione degli elaborati intitolata “Pari opportunità: lo sguardo di ragazze e ragazzi”. La mostra, inserita all’interno del progetto “12×12 Donne” promosso dal Comune, rappresenta il culmine di un attento percorso di confronto sulla non discriminazione che ha coinvolto attivamente i giovani del territorio insieme agli educatori del Centro per le Famiglie.
Il valore del dialogo e dell’inclusione
Il progetto espositivo è nato da un profondo percorso basato sull’ascolto e sul dialogo. Mettendo attorno allo stesso tavolo persone di età ed esperienze differenti, l’iniziativa ha permesso di riflettere in maniera concreta e condivisa su concetti fondamentali per lo sviluppo di una comunità sana, quali:
- L’uguaglianza
- L’inclusione
- Il rispetto
- L’accessibilità
L’impegno continuo del progetto “12×12 Donne”
Questa esposizione assume un significato particolarmente rilevante all’interno del cartellone di “12×12 Donne”. Si tratta di un’iniziativa strutturata che per tutto il 2026 animerà la città con appuntamenti e attività mirate a mantenere alta l’attenzione pubblica su tematiche cruciali come la parità di genere, la prevenzione della violenza e la valorizzazione delle differenze. Il programma si sviluppa grazie a una solida rete di collaborazione che unisce scuole, enti, associazioni e diverse realtà del territorio, con il chiaro obiettivo di favorire una partecipazione sempre più ampia dei cittadini.
Il taglio del nastro e le istituzioni coinvolte
All’inaugurazione ufficiale degli spazi espositivi hanno preso parte diverse figure istituzionali cittadine e i referenti del progetto:
- Federico Chiodi, Sindaco di Tortona.
- Giordana Tramarin, Assessore.
- Gianluca Silvestri, Presidente del CISA.
- Elena Valvecchia, Presidente della Consulta Comunale per le Pari Opportunità.
- La dottoressa Elisabetta Cogo, referente dell’iniziativa.
La realizzazione della mostra si inserisce nel prezioso lavoro di squadra promosso dal Comune di Tortona congiuntamente alla Consulta Comunale, e si fregia dell’importante patrocinio ufficiale concesso dalla Provincia di Alessandria e dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.