Intensa attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio provinciale, con una particolare attenzione all’Acquese. Nell’ultimo mese, la sinergia tra le pattuglie sul territorio e la Divisione Anticrimine ha portato all’emissione, da parte del Questore di Alessandria, di numerosi provvedimenti mirati ad allontanare soggetti ritenuti socialmente pericolosi, intimando loro il rimpatrio immediato verso i comuni di residenza.

Disordini nell’Acquese: scattano Daspo e fogli di via

Su segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri e del Distaccamento di Polizia Stradale di Acqui Terme, il Questore è intervenuto duramente nei confronti di due giovani (di 19 e 29 anni) residenti nella zona. I due si sono resi protagonisti di gravi disordini in luoghi pubblici in due distinte occasioni: a fine gennaio a Bistagno e a metà luglio a Cartosio.

Nei loro confronti sono scattati provvedimenti severi a tutela della sicurezza pubblica:

Un “Daspo Willy” (che prevede il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale) della durata di due anni nel comune di Bistagno.

Un foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel comune di Cartosio per un periodo di due anni.

Furto al supermercato: allontanati quattro trasfertisti

L’attività di controllo ha riguardato da vicino anche il capoluogo. Lo scorso 12 agosto, l’intervento della Volante ha permesso di bloccare quattro soggetti, tutti cittadini italiani residenti in diverse città della Lombardia, sorpresi con un’ingente quantità di generi alimentari appena sottratti da un supermercato cittadino. I quattro sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. Per tre di loro è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno ad Alessandria per tre anni, mentre per il quarto il divieto avrà la durata di un anno.

Finti appartenenti alle Forze dell’Ordine truffano due anziani

Tra i vari provvedimenti emessi a fine luglio (che includono anche 5 avvisi orali e un ulteriore divieto di accesso ai locali pubblici), spicca l’allontanamento di due truffatori trasfertisti. I soggetti, provenienti da un’altra regione, sono stati denunciati dai Carabinieri di Ticineto per una grave truffa ai danni di una coppia di anziani a Pomaro Monferrato.

Fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, i due malviventi erano riusciti a carpire la fiducia delle vittime, facendosi consegnare un’ingente somma di denaro e vari gioielli in oro. Per entrambi è stato disposto il foglio di via con divieto assoluto di ritorno a Pomaro Monferrato per quattro anni.

Contrasto allo stalking e alla violenza domestica

L’attività della Questura si è concentrata fortemente anche sulla prevenzione dei reati contro la persona e sulla tutela delle fasce più deboli. Tra i mesi di giugno e luglio 2026, infatti, sono stati emessi complessivamente 16 provvedimenti di ammonimento.

Nello specifico, la ripartizione degli interventi:

4 ammonimenti per atti persecutori (stalking).

12 ammonimenti per casi di violenza domestica.

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