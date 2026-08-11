Martedì 18 agosto 2026 è prevista un’interruzione programmata dell’erogazione di energia elettrica in alcune vie della città. Lo stop temporaneo al servizio, che sarà in vigore dalle ore 8:00 alle ore 15:30, si rende necessario per consentire ai tecnici di e-distribuzione di eseguire in sicurezza una serie di lavori sugli impianti della rete locale.

Le vie e i civici interessati dal disservizio

Per limitare i disagi e informare i residenti, è stata diffusa la lista dettagliata delle strade e dei numeri civici in cui mancherà la corrente durante le ore di cantiere.

Nello specifico, le utenze scollegate saranno le seguenti:

Piazza Garibaldi: numeri dispari da 5 a 13, 17, 21, da 31 a 41; numeri pari da 4 a 10, da 14 a 26, 30, da 36 a 40, 44; incluse le utenze speciali o senza numero (sn/24, tel, temp, sn).

numeri dispari da 5 a 13, 17, 21, da 31 a 41; numeri pari da 4 a 10, da 14 a 26, 30, da 36 a 40, 44; incluse le utenze speciali o senza numero (sn/24, tel, temp, sn). Piazza Marconi: civici 3, da 33 a 39, 6, 36 e utenze sn, cant.

civici 3, da 33 a 39, 6, 36 e utenze sn, cant. Corso Cento Cannoni: civico 7 e utenze tel, cant.

civico 7 e utenze tel, cant. Via Lanza: civico 13.

Dettagli per le utenze

Come precisato nell’avviso, l’interruzione dell’energia elettrica non coinvolgerà in maniera indiscriminata tutta la rete. Lo stop temporaneo interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione situati agli indirizzi indicati. L’erogazione riprenderà regolarmente al termine delle operazioni di manutenzione.