Un corso per i lavori in quota si può seguire online? La parte teorica sì, e in molti casi funziona meglio dell’aula. Quando però entrano in gioco i dispositivi di protezione individuale di terza categoria, il Testo Unico richiede addestramento: una prova pratica, con attrezzature reali e un istruttore che osserva. È su questa distinzione che si decide l’efficacia di un percorso formativo.

In sintesi. L’e-learning copre bene definizioni, quadro normativo, analisi dei rischi, terminologia e casi studio. Non copre la vestizione dell’imbracatura, i controlli pre-uso, la scelta dell’ancoraggio e le manovre di collegamento. Sono competenze che si acquisiscono e si verificano soltanto sul campo, e nessuna piattaforma, per quanto ben progettata, può simularle davvero.

Su questa linea di confine si gioca gran parte della prevenzione della caduta dall’alto, tra i rischi più temuti nella pratica di cantiere e nella manutenzione industriale. L’offerta di formazione a distanza è cresciuta in fretta ed è spesso ben confezionata. Il rischio è confondere la comodità della fruizione con la qualità dell’apprendimento. Un attestato archiviato non ha mai trattenuto nessuno su un tetto.

La soglia dei due metri e perché non basta a decidere

La definizione normativa è netta. Ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 81/2008, per lavoro in quota si intende l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. È il riferimento che stabilisce chi rientra negli obblighi formativi, ed è giusto conoscerlo a memoria.

Il problema nasce quando quel numero diventa l’unico criterio di progettazione della formazione. L’altezza è una delle variabili in gioco, non l’unica: contano il tipo di superficie sottostante, la presenza e la qualità delle protezioni collettive, lo spazio libero disponibile sotto il lavoratore, l’organizzazione del soccorso, la frequenza con cui quella lavorazione viene ripetuta.

Chi costruisce un percorso formativo dovrebbe partire dagli scenari reali dell’azienda, non dal parametro. Un manutentore che sale su una scala tre volte l’anno, un installatore di impianti fotovoltaici che passa metà giornata su coperture inclinate e un addetto che opera da piattaforma elevabile hanno esigenze di addestramento diverse. Trattarli con lo stesso modulo standard è la scorciatoia più diffusa, e la meno efficace.

C’è poi un aspetto che raramente entra nei programmi dei corsi lavori in quota e che invece pesa moltissimo: la pressione sul tempo. Molti comportamenti scorretti non nascono dall’ignoranza, ma dalla fretta e dall’abitudine. Un lavoratore che sa perfettamente come agganciarsi può decidere di non farlo per un intervento di due minuti. La formazione che ignora questa dimensione — la decisione presa in trenta secondi, sotto gli occhi di nessuno — resta un esercizio scolastico.

Informazione, formazione, addestramento: tre parole che non sono sinonimi

Il Testo Unico le tiene distinte, e non per gusto lessicale.

Informazione : trasferimento di conoscenze utili a riconoscere i rischi. Un avviso, una procedura consegnata, una comunicazione interna.

: trasferimento di conoscenze utili a riconoscere i rischi. Un avviso, una procedura consegnata, una comunicazione interna. Formazione : processo educativo strutturato per acquisire competenze e comportamenti sicuri, con obiettivi, contenuti minimi e verifica di apprendimento.

: processo educativo strutturato per acquisire competenze e comportamenti sicuri, con obiettivi, contenuti minimi e verifica di apprendimento. Addestramento: prova sul campo dell’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale.

Per i lavori in quota la terza voce è dirimente. L’articolo 77, comma 4, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. Il comma 5, lettera a) dello stesso articolo va oltre: l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 475/1992, appartenga alla terza categoria. Quando i dispositivi impiegati rientrano in quella classificazione, la conseguenza operativa è vincolante: la piattaforma di e-learning, da sola, non assolve l’obbligo.

Il chiarimento è utile a chi acquista formazione, perché sposta la conversazione dal prezzo al contenuto. Il modulo a distanza copre la teoria; l’addestramento resta un momento distinto, con un istruttore e le attrezzature effettivamente in dotazione all’azienda. Vale anche quando si sceglie un corso lavori per in quota online presso un ente strutturato: la domanda da porre in fase di preventivo è sempre la stessa, cioè dove, quando, con quali dispositivi e con quali criteri di valutazione si svolge la prova pratica. Se la risposta è vaga, l’informazione è già sufficiente per decidere.

Quello che la formazione a distanza fa bene

Sarebbe l’errore opposto liquidare l’online come surrogato dell’aula. Ci sono aree in cui la modalità asincrona è oggettivamente superiore, e conviene sfruttarle fino in fondo.

Standardizza il linguaggio. Nozioni come tirante d’aria, effetto pendolo, fattore di caduta, punto di ancoraggio strutturale si spiegano una volta sola, con schemi e animazioni identici per tutti i dipendenti e per tutte le sedi. In aula la resa dipende dal docente di turno e dalla stanchezza del venerdì pomeriggio.

Consente il ripasso. Le competenze decadono se non vengono richiamate. Un modulo di dieci minuti sull’ispezione pre-uso dell’imbracatura, riproposto a distanza di sei mesi, incide più di due ore di teoria concentrate in un’unica occasione. Alcuni enti dichiarano di lasciare accessibili i materiali per un periodo prolungato dopo l’iscrizione: dove questa possibilità esiste, andrebbe usata come finestra di consolidamento e non come scadenza amministrativa entro cui cliccare l’ultima diapositiva.

Rende tracciabile il percorso. Registri di accesso, tempi di permanenza sui contenuti, esiti dei test, numero di tentativi. Per un RSPP che gestisce centinaia di posizioni su più cantieri, disporre di evidenze ordinate e recuperabili in caso di verifica ispettiva non è un dettaglio secondario: è la differenza tra dimostrare e affermare.

Permette l’analisi dei casi. Ricostruzioni di dinamiche, video di quasi-infortuni, esercizi decisionali con bivi ragionati. Strumenti che in aula richiedono tempo e attrezzature, e che online funzionano bene perché costringono a ragionare su ciò che si sarebbe potuto fare prima della salita, non durante.

Dove l’online si ferma

Poi c’è tutto il resto, e non è poco.

Indossare correttamente un’imbracatura è una competenza motoria. Le regolazioni approssimative sono un errore frequente, semplicemente perché una vestizione fatta bene è più scomoda di una fatta male. Nessun quiz a risposta multipla intercetta quell’errore: serve un istruttore che verifichi le cinghie una per una e faccia rifare la procedura davanti a sé, magari con i guanti indossati, come accade in cantiere.

Lo stesso vale per la compatibilità dei componenti. Un connettore agganciato a un anello non idoneo, un cordino con assorbitore impiegato dove lo spazio libero sottostante è insufficiente, due cordini collegati in serie per guadagnare lunghezza: sono comportamenti che nascono nella pratica quotidiana e si correggono solo osservando la pratica quotidiana. Anche la lettura del contesto — scegliere un ancoraggio, valutare la struttura su cui ci si aggancia, capire se una linea vita è stata sottoposta a verifica, riconoscere un lucernario coperto da un telo — richiede occhi allenati su superfici vere, non su fotografie in una diapositiva.

Un ultimo punto, spesso trascurato: il recupero di un lavoratore rimasto sospeso dopo l’intervento del sistema di arresto. Il piano di emergenza va conosciuto, ma soprattutto pianificato e provato, con ruoli assegnati, attrezzature individuate e responsabilità chiare. Su questo terreno la formazione in quota si intreccia con gli altri obblighi formativi dell’azienda: i corsi di primo soccorso e il corso antincendio hanno punti di contatto diretti con la gestione di un infortunato sospeso e con l’evacuazione da posizioni sopraelevate. Trattarli come compartimenti separati fa perdere connessioni preziose e, nei fatti, allunga i tempi di intervento.

Il modello blended in tre fasi

Per blended si intende un percorso costruito su tre componenti: teoria online, addestramento pratico in presenza, richiami periodici. Non è una modalità di comodo, è un modo di distribuire l’apprendimento nel tempo invece di comprimerlo in una giornata unica che nessuno ricorderà.

Fase 1, a distanza. Prerequisiti teorici, terminologia, quadro delle responsabilità, lettura delle procedure aziendali e del piano di lavoro. Si chiude con un test diagnostico che serva a orientare la sessione pratica, segnalando all’istruttore dove il gruppo è più debole, e non solo a produrre un punteggio da archiviare.

Fase 2, in presenza. Addestramento guidato su scenari tipici dell’azienda: quella copertura, quel tipo di ponteggio, quella piattaforma, quei dispositivi. Valutazione con prove osservabili e criteri dichiarati in anticipo ai partecipanti. Un dettaglio che cambia la qualità della sessione: portare in campo l’attrezzatura realmente in dotazione, non il kit dimostrativo del formatore.

Fase 3, follow-up. Richiami brevi, pillole costruite sugli errori realmente osservati in cantiere, verifica del mantenimento delle competenze dopo alcuni mesi. È la fase che quasi nessuno organizza ed è quella con il miglior rapporto tra sforzo richiesto e riduzione effettiva del rischio.

La proporzione tra le tre fasi non è fissa. La quota di pratica va aumentata quando la mansione è frequente, l’ambiente complesso, il gruppo giovane o l’attrezzatura appena cambiata. Va ridotta, a favore di richiami brevi e ripetuti, quando esiste già un impianto solido di procedure, permessi di lavoro e supervisione da parte dei preposti. Il criterio non è quanto costa la giornata di aula: è quante decisioni rischiose quel lavoratore prenderà da solo, in quota, nei prossimi dodici mesi.

Come riconoscere un percorso serio

Alcuni segnali distinguono un’offerta formativa costruita bene da un prodotto confezionato per vendere attestati.

Obiettivi espressi in termini di azioni. Non conoscere i DPI anticaduta, ma saper eseguire l’ispezione pre-uso di un’imbracatura elencando i criteri di scarto.

Non conoscere i DPI anticaduta, ma saper eseguire l’ispezione pre-uso di un’imbracatura elencando i criteri di scarto. Verifiche non banali. Domande situazionali, soglia di superamento dichiarata, gestione trasparente dei tentativi. Se si passa cliccando a caso, il problema non è del lavoratore.

Domande situazionali, soglia di superamento dichiarata, gestione trasparente dei tentativi. Se si passa cliccando a caso, il problema non è del lavoratore. Tutoraggio reale. Un canale per porre domande e portare casi aziendali, con risposta di un tecnico competente entro tempi ragionevoli.

Un canale per porre domande e portare casi aziendali, con risposta di un tecnico competente entro tempi ragionevoli. Materiali riutilizzabili. Modelli di checklist pre-uso, esempi di valutazione del rischio, schede di ispezione periodica dei dispositivi.

Modelli di checklist pre-uso, esempi di valutazione del rischio, schede di ispezione periodica dei dispositivi. Prova pratica descritta nel dettaglio. Sede, attrezzature, docente, criteri di valutazione e — dettaglio rivelatore — che cosa succede a chi non la supera.

Tra le offerte disponibili si trovano esempi da 4 ore interamente in e-learning e percorsi da 8 ore, talvolta con parte pratica associata; alcune schede corso indicano anche un aggiornamento a cadenza quinquennale. La durata dichiarata, da sola, dice poco. Un modulo di quattro ore progettato con cura più due ore di addestramento serio vale più di otto ore di videolezioni consumate in sottofondo mentre si risponde alle mail. Chi acquista dovrebbe leggere il programma, non il monte ore.

Attestati e validità: cosa è cambiato dal 2025

Il quadro si è riordinato di recente. Nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è stato sancito l’Accordo, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, finalizzato a individuare durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. L’Allegato A prevede l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi precedenti: un riassetto, non un ritocco.

Due elementi meritano attenzione da parte di chi acquista formazione. Il primo: tra gli obiettivi dichiarati figura l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento, obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. La valutazione, in altri termini, non si esaurisce nella piattaforma: si estende al comportamento osservato sul lavoro. Il secondo: resta ferma la facoltà per Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli, e l’attuazione dell’accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela preesistente in ciascun territorio. Esistono quindi contesti regionali con requisiti più stringenti, e verificarlo prima di iscrivere il personale evita sorprese.

Merita una nota anche la sperimentazione prevista per la Provincia autonoma di Bolzano: nell’ambito di specifici progetti pilota e in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, oltre a deroghe al rapporto docente/discente. Un indizio della direzione del dibattito, non una regola generale.